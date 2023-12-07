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شاهد: صور جوية تظهر مخيما واسعا ومترامي الأطراف للنازحين الفلسطينيين في رفح

صورة مأخوذة من مقطع فيديو لمخيم النازحين في رفح
صورة مأخوذة من مقطع فيديو لمخيم النازحين في رفح Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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تظهر اللقطات الجوية مخيم اللاجئين الواسع والمترامي الأطراف في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

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يتجمع النازحون الفلسطينيون في مخيم كبير شيد من الخيم والكرفانات في رفح، مع استمرار القتال ووصوله من شمال غزة إلى مدينة خانيونس، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي عملياته وتنفذ طائراته قصفا مدمرا بشكل يومي.

ومع دخول الحرب شهرها الثالث، نزح نحو 1.9 مليون فلسطيني من شمال غزة نحو جنوبها.

ويعيش سكان القطاع بصورة عامة تحت وطأة الحرب ونقص المواد الأساسية من ماء وغذاء وأدوية وكهرباء.

ترفض إسرائيل وقف القتال الذي بدأته بعد هجوم حماس على أراضيها، وترفض كذلك الدعوات الأممية لدخول مساعدات إضافية بما فيها الوقود الذي سمحت بدخول "الحد الأدنى منه".

المصادر الإضافية • أ ف ب

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