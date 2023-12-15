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شاهد: تلسكوب ناسا يلتقط أكبر توهج شمسي منذ سنوات سبب انقطاع الاتصالات اللاسلكية على الأرض

التوهج الشمسي
التوهج الشمسي Copyright AP/AP
بقلم:  يورونيوز
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التقط تلسكوب ناسا أكبر توهج شمسي منذ سنوات، مما أدى إلى انقطاع الاتصالات اللاسلكية على الأرض مؤقتًا.

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أطلقت الشمس التوهج الضخم يوم الخميس، مما أدى إلى ساعتين من التداخل اللاسلكي في أجزاء من الولايات المتحدة وأجزاء أخرى مضاءة بنور الشمس من العالم. وقال العلماء إنه كان أكبر توهج منذ عام 2017.

وقال مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للحكومة إن العديد من الطيارين أبلغوا عن انقطاع الاتصالات، وكان التأثير محسوسًا في جميع أنحاء البلاد. 

يراقب العلماء الآن منطقة البقع الشمسية هذه ويحللون احتمال انفجار البلازما من الشمس، المعروف أيضًا باسم الانبعاث الكتلي الإكليلي، الموجه نحو الأرض. ووقع الانفجار في أقصى القسم الشمالي الغربي من الشمس، بحسب المركز.

التقط مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لوكالة ناسا الحدث في ضوء الأشعة فوق البنفسجية الشديدة، مسجلا التدفق القوي للطاقة على شكل وميض ضخم ومشرق. 

تم إطلاق المركبة الفضائية في عام 2010، وهي في مدار مرتفع للغاية حول الأرض، حيث تراقب الشمس باستمرار.

تقترب الشمس من ذروة دورتها الشمسية التي تبلغ 11 عامًا أو نحو ذلك. ومن المتوقع أن يكون النشاط الأقصى للبقع الشمسية في عام 2025.

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