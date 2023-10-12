ناسا: عينة الكويكب بينو تحتوي على الماء والكربون

بقلم: يورونيوز

أعلنت وكالة ناسا الأربعاء وجود الماء والكربون في عينة أخدتها من كويكب بينو قبل ثلاثة أعوام .

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وقال بيل نيلسون رئيس وكالة الفضاء الأمريكية في هيوستن إن "جزيئات الماء والكربون هي بالضبط نوع المادة التي أردنا العثور عليها".

وأضاف نيلسون القول: "هذه عناصر حاسمة في تكوين كوكبنا، وستساعدنا في تحديد أصل العناصر التي قد تؤدي إلى الحياة".

وكانت وكالة الفضاء الأميركية قد قدرت العينة التي تم الحصول عليها في مهمة "أوسايرس-ريكس" بحوالى 250 غراماً وهي أكبر بكثير من عينات جمعتها بعثات يابانية سابقة.

ويُتوقع أن تتيح دراسة الكويكبات للعلماء فهماً أفضل لتكوين المجموعة الشمسية، وكيف أصبحت الأرض صالحة للحياة البشرية.

ويعتقد بعض العلماء أن الكويكبات مثل بينو قد جلبت إلى الأرض مركّبات سمحت فيما بعد بظهور الحياة.

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