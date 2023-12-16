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شاهد: ألمانيا ترسل إمدادات طبية إلى مصر لعلاج مرضى قطاع غزة

طائرة المساعدات الألمانية
طائرة المساعدات الألمانية Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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وفقًا للسلطات الألمانية، فإن تسليم المساعدات يأتي استجابة لطلبات الحكومة المصرية.

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أقلعت طائرة نقل تابعة للجيش الألماني من قاعدة فونستورف الجوية يوم السبت متجهة إلى القاهرة وعلى متنها 7.6 أطنان من الإمدادات الطبية التي تحتاجها مصر لعلاج الجرحى والمرضى من قطاع غزة.

وتم إرسال المساعدات، التي تقدر قيمتها بنحو 1.4 مليون يورو (1.5 مليون دولار أمريكي)، نيابة عن وزارة الخارجية الألمانية.

وتشمل البضائع حاضنات وأجهزة تنفس للرضع وحديثي الولادة.

ووفقًا للسلطات الألمانية، فإن تسليم المساعدات يأتي استجابة لطلبات الحكومة المصرية. ومن المقرر أن تقلع رحلة جوية أخرى تابعة للجيش الألماني محملة بإمدادات المساعدات الأسبوع المقبل.

يذكر أن ألمانيا هي من أبرز الدول الداعمة لإسرائيل ولطالما شددت منذ بدء الحرب في غزة قبل 70 يومًا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

المصادر الإضافية • أ ب

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