شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد يقول إنها لعمليات جنوده في غزة

بقلم: يورونيوز

ويظهر الفيديو الجنود الإسرائيليين وهم يركضون بين ركام البيوت ويطلقون النيران، دون ذكر موقع التصوير بالتحديد.

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نشر الجيش الإسرائيلي، السبت، مقطع فيديو قال إنه يظهر جزءًا من عمليات جنوده داخل قطاع غزة الذي يشهد في شماله وجنوبه معارك عنيفة. ويظهر الفيديو الجنود الإسرائيليين وهم يركضون بين ركام البيوت ويطلقون النيران، دون ذكر موقع التصوير بالتحديد.

وفي ساعة مبكرة السبت، أعلنت كتائب القسام عن "معارك ضارية" في جباليا شمال قطاع غزة، فيما أفاد شهود عن غارات جوية وقصف مدفعي مكثف في خان يونس حيث تتركز المعارك في جنوب القطاع.

وقالت حركة حماس في وقت سابق، إنها نسفت منزلًا يضم جنودا إسرائيليين في مدينة خانيونس الجنوبية.

وأدت العملية البرية التي يجريها الجيش الإسرائيلي إلى تدمير أجزاء واسعة من القطاع.

وشنت إسرائيل قبل نحو 3 أشهر حربا دامية على قطاع غزة، ردا على الهجوم الأسوأ في تاريخها الذي نفذته الحركة الإسلامية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وتعهدت بالقضاء على حركة حماس التي تحكم القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لقطاع غزة، أن 18 ألفا و800 فلسطيني قتلوا في القصف الإسرائيلي على القطاع المحاصر منذ اندلاع الحرب.

واضطر أكثر من 85% من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 ملايين على النزوح.