بقلم: يورونيوز

قالت المجموعة ومقرها مرسيليا في بيان: "الوضع يتدهور أكثر والمخاوف بشأن السلامة تتزايد".

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أعلنت مجموعة الشحن الفرنسية "CMA CGM" اليوم السبت أنها أوقفت عبور جميع شحنات الحاويات من البحر الأحمر في أعقاب الهجمات على سفن تجارية في المنطقة.

وقالت المجموعة ومقرها مرسيليا في بيان: "الوضع يتدهور أكثر والمخاوف بشأن السلامة تتزايد".

وأضافت: "لذلك قررنا إصدار تعليمات لجميع سفن الحاويات التابعة لمجموعتنا في المنطقة التي من المقرر أن تمر من البحر الأحمر بالوصول إلى مناطق آمنة وإيقاف رحلاتها في مياه آمنة فورًا حتى إشعار آخر".

وبذلك، تكون الشركة الفرنسية قد حذت حذو شركتَي "مايرسك" و"هاباغ-لويد" اللتين أعلنتا الجمعة قرارًا مماثلًا، الأولى "حتى إشعار آخر" والثانية حتى الاثنين أقلّه.

هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

وفي الأسابيع الأخيرة، كثف الحوثيون هجماتهم قرب مضيق باب المندب الذي يعد استراتيجيًا للنقل البحري إذ يفصل شبه الجزيرة العربية عن إفريقيا وتمر عبره 40% من التجارة الدولية.

وأسقطت سفن حربية أميركية وفرنسية كانت تقوم بدوريات في المنطقة صواريخ ومسيّرات عدة.

بدورها، أعلنت المملكة المتحدة السبت أن إحدى مدمّراتها أسقطت ليل الجمعة السبت ما يُعتقد أنها "مسيّرة هجومية كانت تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر".

وكتب وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس على منصة إكس "خلال الليل، أسقطت إتش إم إس دايموند ما يعتقد أنها مسيّرة هجومية كانت تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر"، مشيرا الى أن السفينة العسكرية أطلقت صاروخا تمكن من "تدمير الهدف بنجاح".

وكان الحوثيون المقرّبون من إيران أعلنوا أنهم سيستهدفون أي سفن متوجّهة إلى إسرائيل بغض النظر عن بلدانها، ردا على الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.