بقلم: يورونيوز

أكد الحوثيون اليمنيون الثلاثاء أنهم و"انتصارًا" للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، استهدفوا بصاروخ سفينة تنقل مواد كيميائية ترفع علم النروج في البحر الأحمر.

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أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية الثلاثاء أن سفينة فرنسية كانت تقوم بدورية في البحر الأحمر أسقطت الإثنين مسيّرة كانت تهدد ناقلة ترفع علم النرويج هاجمها المتمردون الحوثيون في اليمن.

وأضافت الوزارة في بيان أن الفرقاطة "لانغدوك" متعدّدة المهام "اعترضت ودمرت مسيّرة كانت تهدد بشكل مباشر ستريندا" ثم "تموضعت لحماية الناقلة، وحالت دون محاولة اختطاف السفينة".

الحوثيون يتبنون استهداف السفينة

وأكد الحوثيون اليمنيون الثلاثاء أنهم و"انتصارًا" للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، استهدفوا بصاروخ سفينة تنقل مواد كيميائية ترفع علم النروج في البحر الأحمر.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع: "انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ في هذه الأثناءِ للقتلِ والتدميرِ والحصارِ في قطاعِ غزة نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعيةً ضدَّ سفينةِ استريندا تابعةٍ للنرويج، كانت محملةً بالنفطِّ ومتجهةً إلى الكيانِ الإسرائيلي وقد تمَّ استهدافُها بصاروخٍ بحريٍّ مناسب".

وكانت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أعلنت مساء الإثنين أنّ صاروخاً أطلق من منطقة يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران أصاب الناقلة من دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إنّ السفينة ستريندا، وهي ناقلة مواد كيميائية، أصيبت أثناء مرورها في باب المندب بصاروخ مجنّح (كروز) مضادّ للسفن، وأبلغت عن "وقوع أضرار تسبّبت في نشوب حريق على متنها".

ويأتي هذا الهجوم بعدما هدد المتمرّدون اليمينيون السبت بمنع مرور السفن المتوجّهة الى الموانئ الإسرائيلية عبر البحر الأحمر، ما لم يتم إدخال أغذية وأدوية إلى قطاع غزة.