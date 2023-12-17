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"تخلوا عنك".. شقيق أسير إسرائيلي قتله الجيش في غزة يوجه انتقادات لتل أبيب

تحرك لأهالي الأسرى الإسرائيليين في تل أبيب
تحرك لأهالي الأسرى الإسرائيليين في تل أبيب Copyright Leo Correa/Copyright 2023 The AP
بقلم:  يورونيوز
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اتهم شقيق أحد الأسرى الثلاثة الذين قتلهم جنود إسرائيليون عن طريق الخطأ في قطاع غزة، خلال مراسم جنازته الأحد الجيش الإسرائيلي "بالتخلي عنه وقتله".

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وقال إيدو شمريز متوجّهًا إلى شقيقه ألون (26 عامًا) خلال جنازته في كيبوتس شفاييم في شمال تل أبيب: "إن الذين تخلوا عنك قتلوك بعد كل ما فعلته من صواب".

وقتل ألون الذي اختطف في 7 تشرين الأول/أكتوبر، برصاص جنود إسرائيليين مع أسيرين آخريين فيما كانوا يصرخون طلبًا للمساعدة بالعبرية وأحدهم يلوح بعلم أبيض ومن دون قمصان خشية الاعتقاد أنهم مقاتلون من حماس.

تحرك لأهالي المحتجزين
تحرك لأهالي المحتجزينLeo Correa/Copyright 2023 The AP

ومنذ إعلان الجيش الإسرائيلي قتل الأسرى عن طريق الخطأ الجمعة في حي الشجاعية بمدينة غزة، تتزايد ضغوط أهالي المحتجزين الذين يدعون إلى استئناف المفاوضات مع حماس.

وتظاهر مئات الأشخاص في تل أبيب مساء السبت قبل الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع للمطالبة بعودة أقاربهم.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت: "رغم كل الحزن العميق، أريد أن أوضح أمرًا: الضغط العسكري ضروري لإعادة الأسرى وضمان النصر على أعدائنا".

من جهتها، قالت ديكلا والدة ألون خلال مراسم الجنازة: "تمكّنت من الصمود 70 يومًا في الجحيم. لحظة أخرى وكنت ستكون بين ذراعي".

المصادر الإضافية • أ ف ب

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