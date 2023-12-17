شاهد: كاميرا تسجل لحظة طعن جندي إسرائيلي غرب رام الله في الضفة الغربية واعتقال المنفذ

بقلم: يورونيوز

يأتي هذا الهجوم وسط توترات أمنية متصاعدة في الضفة الغربية على خلفية الحرب على غزة.

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أصيب جندي إسرائيلي يبلغ من العمر 49 عامًا بجراح متوسطة بعد تعرضه للطعن في محطة وقود قرب قرية رنتيس غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

ورغم إصابته، تمكن الجندي من مطاردة الشاب الفلسطيني الذي هرب إلى قرية رنتيس، قبل أن تداهمه قوة من الجيش الإسرائيلي وتلقي القبض عليه.

وقدم المسعفون الذين وصلوا إلى مكان الحادث العلاج الطبي للعسكري الجريح بالتعاون مع قوة طبية تابعة للجيش الإسرائيلي.

وقالت نجمة داود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي): "رأينا الرجل المصاب في مكان الحادث واعيًا تمامًا، مع جرح في جسده. قدمنا له العلاج الطبي الأولي وقمنا بإجلائه في سيارة العناية المركزة التابعة لنا".

ويأتي هذا الهجوم وسط توترات أمنية متصاعدة في الضفة الغربية على خلفية الحرب على غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، أن عدد القتلى الفلسطينيين بالرصاص الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بلغ 505، بينهم 111 طفلا، منذ مطلع 2023.

من جهتها، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، الأحد، ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 4540، بعد اعتقال 20 فلسطينيًا ليلة السبت/الأحد.

وقالت المؤسستان في بيان مشترك إن "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت نحو 4540"، وأوضحتا أن "الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن ومن أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا".