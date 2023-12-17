بقلم: يورونيوز

يعتبر هذا النفق، وفق تل أبيب، أكبر نفق لحماس تحت الأرض تم الكشف عنه حتى الآن.

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زعم الجيش الإسرائيلي أنه اكتشف أكبر نفق لحركة حماس شمالي غزة، على بعد أمتار من معبر إيرز المحاذي لمستوطنات غلاف القطاع.

ووفق ما نشره الجيش الإسرائيلي، يبدأ النفق من أسفل مخيم جباليا للاجئين ويمتد لمسافة حوالي أربعة كيلومترات حتى الحدود مع إسرائيل شمال قطاع غزة.

ويعتبر هذا النفق، وفق تل أبيب، أكبر نفق لحماس تحت الأرض تم الكشف عنه حتى الآن.

وعلى الرغم من حجمه الهائل، لم تكتشف المخابرات الإسرائيلية موقع النفق لسنوات ولم تهاجمه، وهو ما وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأنه "ضربة لجهاز الاستخبارات".

يمتد النفق لمسافة 4 كيلومتر وزارة الدفاع الإسرائيلية

وفي الأجزاء التي تفصل بين فروع النفق، أظهرت الصور أن حماس قامت بتركيب أبواب ثقيلة ومدرعة لاحتمال القتال داخلها ضد قوات الجيش الإسرائيلي.

ويتضمن النفق قاعات تحت الأرض للإقامة الممتدة لعدة أشهر بشكل محمي، ويصل إلى أعماق حوالي 50 مترًا تحت الأرض، ويمكن أن يستوعب مئات إلى الآلاف من مقاتلي النخبة من حماس، وتم إخفاء مداخله القريبة من الأراضي الإسرائيلية بشكل فعال دون أن يتم كشفها.

ووفقاً لأحد التقييمات، كانت خطة حماس هي استخدام هذا النفق لشن هجوم قاتل وواسع النطاق ضد جنود الجيش الإسرائيلي.