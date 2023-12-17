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شاهد: لحظة انهيار أرضي في بلدة تريموسيني الإيطالية

لحظة الانهيار الأرضي في إيطاليا
لحظة الانهيار الأرضي في إيطاليا Copyright EBU
بقلم:  يورونيوز
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بعد عمليات البحث، أكد رجال الإطفاء الإيطاليون أنه لم يصب أحد في الحادث.

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تدخلت فرق من خدمة الإطفاء والإنقاذ الإيطالية في بلدة تريموسيني أمس السبت، بعد انهيار أرضي في منطقة لومباردي شمال إيطاليا.

وقال رجال الإطفاء الإيطاليون إن الانهيار الأرضي أثر على طريق ساحلي على بحيرة جاردا بين مدينتي كامبيوني وفورا.

وتم نشر رجال الإنقاذ وفرق البحث بالإضافة إلى الدعم الجوي إلى مكان الحادث أثناء محاولتهم تحديد ما إذا كان أي شخص قد تضرر بسبب الانهيار الأرضي.

مكان حصول الانهيار في إيطاليا
مكان حصول الانهيار في إيطالياEBU

وبعد عمليات البحث، أكد رجال الإطفاء الإيطاليون أنه لم يصب أحد في الحادث.

وخلقت الصخور أمواجًا كبيرة عندما اصطدمت بمياه البحيرة الصافية. وتعد بحيرة غاردا وجهة سياحية شهيرة، خاصة خلال أشهر الصيف، حيث يشارك الناس في مجموعة واسعة من الرياضات المائية بما في ذلك الإبحار وركوب القوارب وركوب الأمواج شراعيًا والتجديف.

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