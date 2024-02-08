مقتل سبعة أشخاص وإصابة العشرات في انهيار أرضي في جنوب الفلبين

بقلم: يورونيوز

من بين المفقودين، 27 عاملاً في مناجم كانوا ينتظرون العودة إلى منازلهم عندما وقع الانهيار الأرضي، وفقًا لتصريح صادر عن المتحدث باسم مقاطعة دافاو ديل سور، إدوارد ماكابيلي.

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أفاد مسؤولون يوم الأربعاء، أن انهياراً أرضياً ناجماً عن هطول أمطار غزيرة في جنوب الفلبين أدى إلى وفاة سبعة قرويين على الأقل وفقدان 48 آخرين، بينهم عمال مناجم كانوا ينتظرون في حافلات للعودة إلى منازلهم.

وتمكنت قوات الشرطة وفرق الإنقاذ والمتطوعون من إجلاء 31 شخصًا أصيبوا بسبب الانهيار الأرضي في قرية جبلية بماسارا في مقاطعة دافاو دي أورو، وفقًا للتقارير الإعلامية المحلية.

واستأنفت فرق الإنقاذ أعمال البحث يوم الأربعاء بعد توقفها خلال الليل، وذلك بناءً على تخوف المسؤولين من حدوث مزيد من الانهيارات الأرضية.

ووفقًا لمسؤولي إدارة الكوارث، تم نقل أكثر من 750 عائلة إلى مراكز الإيواء.

ومن بين المفقودين، 27 عاملاً في مناجم كانوا ينتظرون العودة إلى منازلهم عندما وقع الانهيار الأرضي، وفقًا لتصريح صادر عن المتحدث باسم مقاطعة دافاو ديل سور، إدوارد ماكابيلي.

وذكر ماكابيلي أن الأمطار الكثيفة التي هطلت على المنطقة خلال الأسابيع السابقة قد قلت وأصبح الطقس مشمسا في الأيام الأخيرة

تسببت الزلازل التي حدثت في الأشهر الأخيرة في تضرر المباني في جنوب شرق البلاد. وقد توفي أكثر من عشرين قرويًا في الأسابيع الأخيرة نتيجة الفيضانات والانهيارات الأرضية، وفقًا لمسؤولي إدارة الكوارث.