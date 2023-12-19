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برلين تنتقد الانتخابات الصربية وتقول حصلت "تجاوزات غير مقبولة"

احتجاجات على الانتخابات - بلغراد - صربيا
احتجاجات على الانتخابات - بلغراد - صربيا Copyright Darko Vojinovic/Copyright 2023 The AP
بقلم:  يورونيوز
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اعتبرت ألمانيا الاثنين أن التجاوزات التي شابت الانتخابات التشريعية في صربيا ولاحظها المراقبون الدوليون، "غير مقبولة" بالنسبة الى بلد مرشح للانضمام الى الاتحاد الأوروبي.

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وقالت وزارة الخارجية الالمانية إن "صربيا اقترعت، لكن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اشارت الى حالات احتيال في استخدام الأموال العامة، وترهيب ناخبين وشراء أصوات".

واضافت "هذا الأمر غير مقبول بالنسبة الى بلد نال صفة مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

وأكد تقرير أولي أصدرته بعثة المراقبة الدولية (منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والبرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا) اتهامات ساقتها المعارضة الصربية بالتزوير.

وقال المراقبون إن التصويت "اتسم بحالات عنف معزولة ومخالفات إجرائية واتهامات متكرّرة بتنظيم ونقل الناخبين لدعم الحزب الحاكم في الانتخابات المحلية"، وكذلك "شراء أصوات وحشو صناديق اقتراع" بالأصوات.

وتظاهر آلاف الأشخاص مساء الاثنين في بلغراد تنديدا بنتائج الانتخابات التشريعية، وذلك غداة إعلان "الحزب التقدمي الصربي" (يمين قومي) بزعامة الرئيس الكسندر فوتشيتش فوزه بالغالبية المطلقة في البرلمان.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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انتخابات تشريعية صربيا بلغراد الاتحاد الأوروبي ألمانيا