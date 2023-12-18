سجن كأنه غوانتانامو.. فلسطينيون أطلقت إسرائيل سراحهم يصفون ظروف احتجازهم "عذبونا بالكهرباء"

بقلم: يورونيوز

عاد ما لا يقل عن 60 فلسطينياً اليوم الاثنين إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بعد احتجازهم في مكان غير معلوم في إسرائيل.

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وكانت القوات الإسرائيلية قد احتجزتهم من أماكن متفرقة بالقطاع، وقال بعضهم إنهم تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم.

وقال اثنان من الفلسطينيين العائدين عقب إطلاق سراحهم لوكالة أسوشيتد برس إنهم احتُجزوا بمكان ما في جنوب إسرائيل بعدما ألقي القبض عليهم أثناء نزوحهم من شمال قطاع غزة باتجاه الجنوب.

وقال آخر إنه ألقي القبض عليه من منزله في مدينة غزة، بينما اتفق الثلاثة على أنهم تعرضوا للتعذيب على يد القوات الإسرائيلية.

وقال محمد الحساسنة عقب الإفراج عنه إنه تم تكبيل جميع المحتجزين وتم تعذيبهم بالصعق الكهربائي كما لم يسمح لهم بالنوم سوى خلال الساعات ما بين منتصف الليل والخامسة صباحاً.

وأضاف بأنه لم يعرف بالضبط مكان احتجازه، لكنه قال إنه كان على بعد ساعة ونصف تقريبا من غزة، على الطريق المؤدي إلى بئر السبع، في منطقة النقب جنوب إسرائيل.

وقال إن الجنود الإسرائيليين اعتقلوه وفصلوه عن عائلته أثناء محاولته عبور نتساريم، وهي مستوطنة إسرائيلية مهجورة.

وطبقاً لأحمد عبد ربه، وهو أحد الرجال المفرج عنهم والذي تم اعتقاله أيضاً أثناء الفرار جنوباً، إن معظم المعتقلين كانوا موظفين حكوميين.

وقال أحمد عبد ربه: "إن غالبية السجناء الذين يغادرون حالياً رأوا تعذيباً لم يحدث في أي بلد آخر". وأضاف عبد ربه: "معظمنا موالون للسلطة الوطنية الفلسطينية".