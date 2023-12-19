بقيمة 9 مليارات دولار... لوفتهانزا تطلب 40 طائرة إيرباص و40 طائرة بوينغ

بقلم: يورونيوز

ستكون الطائرات من طراز إيه 220 مخصصة للاستخدام من قبل شركة "لوفتهانزا سيتي إيرلاينز" الجديدة في رحلاتها القصيرة من فرانكفورت وميونيخ.

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أعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا يوم الثلاثاء أنها قد قدمت طلبية لشراء 40 طائرة بوينغ من طراز 737-8 ماكس و40 طائرة إيرباص من طراز إيه 220-300. بقيمة تقدر بحوالي 9 مليارات دولار.

وقال ديتليف كايزر، عضو مجلس الإدارة، في بيان، إن الطلبية تضم طائرات قصيرة ومتوسطة المدى، مع إمكانية شراء طائرات إضافية، مما يجعلها "أكبر عملية تحديث للأسطول في تاريخ المجموعة".

وتتضمن خيارات الطلبيات الإضافية 20 طائرة إيرباص إيه 220-300 و60 طائرة بوينغ 737-8 ماكس، بالإضافة إلى 40 طائرة إضافية من طرازات إيرباص إيه 320. وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة حالياً تشغل 450 طائرة من هذا النوع.

وستكون الطائرات من طراز إيه 220 مخصصة للاستخدام من قبل شركة "لوفتهانزا سيتي إيرلاينز" الجديدة في رحلاتها القصيرة من فرانكفورت وميونيخ.

لم يتخذ قرار نهائي حول أي من شركات الطيران التابعة لمجموعة لوفتهانزا ستستخدم طائرات بوينغ 737-8 ماكس، التي تشمل لوفتهانزا ولوفتهانزا سيتي إيرلاينز والخطوط الجوية السويسرية.

ومن المتوقع أن يتم تسليم الطائرات في الفترة من عام 2026 إلى عام 2032.

وأشار كايزر إلى أن هذه الطائرات هي "أكثر هدوءًا وكفاءةً"، وتنتج "ما يقل بنسبة تصل إلى 30٪ من ثاني أكسيد الكربون مقارنةً بالنماذج السابقة".

تهدف المجموعة إلى خفض كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 50٪ بحلول عام 2030 مقارنة بالعام 2019، وتحقيق تحييد أثر انبعاثات الكربون بحلول عام 2050.