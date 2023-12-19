الزعيم كيم جونغ أون كان حاضرا خلال إطلاق "هواسونغ-18" وأشرف بنفسه على التجربة الصاروخية

بقلم: يورونيوز

قالت كوريا الجنوبية الإثنين إنّ الصاروخ الذي أطلقته بيونغ يانغ هو صاروخ بالستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب وهي تقنية تجعل نقل الصواريخ أسهل وإطلاقها أسرع مقارنة بتلك التي تعمل بالوقود السائل.

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أكدت وسائل إعلام كورية شمالية رسمية أنّ الزعيم كيم جونغ أون أشرف شخصياً على "تجربة إطلاق" صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب من طراز "هواسونغ-18"، الصاروخ الأقوى على الإطلاق في ترسانة بيونغ يانغ، والقادر نظرياً على بلوغ البرّ الأميركي.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إنّ "تجربة إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات هواسونغ-18 أجريت كعملية عسكرية مهمّة لكي نُظهر للأعداء بوضوح الرغبة الساحقة للقوات النووية الإستراتيجية لكوريا الديموقراطية وقوتها، التي لا مثيل لها".

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إنّ هذه التجربة أرسلت "إشارة واضحة إلى القوى المعادية" وأضافت أنّ كيم "حدّد مهامّ جديدة مهمّة لتطوير القوات النووية الإستراتيجية لكوريا الديموقراطية".

وكانت كوريا الجنوبية قد أشارت الإثنين إلى أن الصاروخ الذي أطلقته بيونغ يانغ "صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب" وهي تقنية تجعل نقل الصواريخ أسهل وإطلاقها أسرع مقارنة بتلك التي تعمل بالوقود السائل.

وتعدّ التجربة التي أجرتها كوريا الشمالية الإثنين هي الثالثة، التي تختبر فيها الدولة النووية صاروخاً باليستياً عابراً للقارات يعمل بالوقود الصلب، بعد تجربة أولى في نيسان/أبريل وثانية في تمّوز/يوليو.

ورأى محلّلون في تتالي هذه التجارب إشارة إلى جهود متواصلة تبذلها بيونغ يانغ لتحسين هذه التكنولوجيا.

وأعلنت بيونغ يانغ العام الماضي نفسها قوة نووية على نحو "لا رجعة عنه"، كما شدّدت مراراً على أنّها لن تتخلّى عن برنامجها النووي، الذي يعتبره النظام ضرورياً لبقائه.

وقد جاءت هذه التجارب الصاروخية المحظورة بموجب قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي في أعقاب تبادل اتهامات بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من جهة وكوريا الشمالية من جهة أخرى.

وعقدت واشنطن وسيول في العاصمة الأميركية يوم الجمعة جلستهما الثانية للمجموعة الإستشارية النووية، والتي ناقش فيها البلد ملف الردع النووي في حال نشوب نزاع مع الشمال.

والسبت، وجّهت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تحذيراً شديد اللهجة إلى كوريا الشمالية من أنّ أيّ هجوم نووي قد تشنّه على الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية سيعني نهاية النظام الكوري الشمالي.

وانتقد متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية الأحد خطط البلدين لتوسيع تدريباتهما العسكرية المشتركة السنوية العام المقبل لتشمل تدريبات على عمليات نووية.

وأجرت كوريا الشمالية هذا العام عدداً قياسياً من التجارب العسكرية المحظورة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، وضعت بيونغ يانغ بنجاح في المدار قمراً اصطناعياً للتجسّس العسكري. وتؤكّد بيونغ يانغ أنّ هذا القمر يمدّها بصور لمواقع عسكرية في الولايات المتّحدة وكوريا الجنوبية.