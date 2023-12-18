واشنطن وطوكيو وسيول تدين إطلاق بيونغ يانغ صاروخا بالستيا، وبكين تتضامن مع كوريا الشمالية

بقلم: يورونيوز

الصاروخ حلّق مسافة تبلغ نحو ألف كيلومتر بارتفاع أقصى يزيد عن ستة آلاف كيلومتر. ويُقدّر أنه حلّق لمدة 73 دقيقة، وقرابة الساعة 9:37 صباحا سقط في بحر اليابان على بعد 250 كيلومترا شمال غرب جزيرة أوكوشيري التابعة لجزيرة هوكايدو.

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أعربت الصين عن دعمها لبيونغ يانغ خلال لقاء بين وزير خارجيتها ومسؤول كوري شمالي حيث أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي دعم بلاده "الثابت" لكوريا الشمالية بعيد إطلاقها صاروخا بالستيا جديدا أجّج التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

وأكد وانغ لي خلال لقاء في بكين مع نائب وزير الشؤون الخارجية الكوري الشمالي باك ميونغ هو "أمام الاضطرابات المسجلة على الصعيد الدولي لطالما تبادلت الصين وكوريا الشمالية، الدعم الثابت والثقة" على ما جاء في ملخص للقاء أصدرته الخارجية الصينية.

خطر للسلام في شبه الجزيرة الكورية

من جانبها، أدانت كوريا الجنوبية "بشدة" إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب، حسب مكتب الرئاسة في العاصمة سيول. وجاء في بيان عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي أن "كوريا الشمالية دينت بشدة لأنها تمثل تهديدا خطرا للسلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية وللمجتمع الدولي بإطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب".

صاروخ يغطي مداه أراضي الولايات المتحدة بأكملها

ولم تُخفِ اليابان مخاوفها من الاختبار الصاروخي الذي أجرته كوريا الشمالية حيث أعلنت طوكيو أن الصاروخ البالستي، الذي اختبرته بيونغ يانغ الاثنين كان من الفئة العابرة للقارات التي يمكن أن يغطي مداها أراضي الولايات المتحدة بِرُمَّتها. وقال شينغو مياكي نائب وزير الدفاع البرلماني في اليابان إن الصاروخ البالستي من الفئة العابرة للقارات الذي جرى إطلاقه هذه المرة يمكن أن يزيد مدى تحليقه عن 15 ألف كيلومتر إذا ما تم حساب ذلك بالاستناد إلى مسار الصاروخ ووزن الرأس الحربي الذي يحمله. وفي هذه الحالة ستكون الأراضي الأميركية جميعها ضمن نطاقه.

وأضاف أن الصاروخ يبدو أنه قد حلّق مسافة تبلغ نحو ألف كيلومتر بارتفاع أقصى يزيد عن ستة آلاف كيلومتر. وتابع "يُقدّر أن الصاروخ حلّق لمدة 73 دقيقة، وقرابة الساعة 9:37 صباحا سقط في بحر اليابان على بعد 250 كيلومترا شمال غرب جزيرة أوكوشيري التابعة لجزيرة هوكايدو، خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان". وقال مياكي إن طوكيو "قدمت احتجاجا شديدا ضد عملية الإطلاق، هذه المرة عبر قناة سفارتها في بكين".

وقد اعتبر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الاثنين أن عمليات إطلاقات الصواريخ الأخيرة من قبل بيونغ يانغ تشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي وتهديدا للسلم والاستقرار. وقال كيشيدا في طوكيو أمام حشد من زعماء دول جنوب شرق آسيا أن عمليات إطلاق الصواريخ "لا تشكل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي فحسب، بل أيضا تهديدا للسلم والاستقرار في المنطقة، ونحن ندينها بقوة".

تهديد للدول المجاورة

من جهتها دانت الولايات المتحدة التجرية الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية حيث أعلن متحدث باسم الخارجية الأميركية أن بلاده "تدين" التجربة الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ بالستي. وقال المتحدث إن "عمليات الإطلاق هذه، مثل عمليات الإطلاق الأخرى التي أجرتها بيونغ يانغ لصواريخ بالستية هذا العام، هي انتهاك للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي". وأضاف أن هذه التجارب الصاروخية "تشكل تهديدا للدول المجاورة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وتقوّض الأمن الإقليمي"، مستخدما الإسم الرسمي لكوريا الشمالية.

وجاءت هذه التصريحات عقب إعلان الجيش الكوري الجنوبي عن إطلاق الجارة كوريا الشمالية، لصاروخ بالستي واحد على الأقل الاثنين، بعد ساعات فقط من إطلاقها صاروخا آخر قصير المدى بشكل منفصل. وجاء في بيان لهيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق"، في إشارة لبحر اليابان.

الصاروخ حلّق نحو 570 كيلومترا

وجاءت عملية الإطلاق بعد رصد سيول لصاروخ بالستي آخر قصير المدى أُطلق من منطقة بيونغ يانغ في وقت متأخر من ليل الأحد.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي أن الصاروخ حلّق نحو 570 كيلومترا قبل أن يسقط في بحر الشرق، مضيفة أن سيول وواشنطن وطوكيو "تبادلت المعلومات بشكل وثيق فيما يتعلق بالصاروخ البالستي الكوري الشمالي".

وأعلنت كوريا الشمالية العام الماضي نفسها قوة نووية بشكل "لا عودة عنه"، مشددة على أنها لن تتخلى عن برنامجها النووي الذي يعتبره النظام في بيونغ يانغ ضروريا لبقائه.

والشهر الماضي نجحت بيونغ يانغ في وضع قمر صناعي للتجسس العسكري في مداره، وزعمت لاحقا أن القمر بدا يزودها بصور لمواقع عسكرية أميركية وكورية جنوبية رئيسية.