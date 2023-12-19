بقلم: يورونيوز

زيلينسكي: الجيش الأوكراني حقق "انتصارا كبيرا" على روسيا في البحر الأسود

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اعلن الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء أن جيش بلاده حقق "انتصارا كبيرا" على روسيا في البحر الاسود عبر إقامة ممر بحري منذ آب/اغسطس بهدف تصدير السلع الاوكرانية رغم تهديدات موسكو.

وأكد خلال مؤتمر صحافي سنوي في كييف أن القوات الاوكرانية حققت "انتصارا كبيرا جدا في البحر الاسود"، مضيفا ان "هذا الامر يشكل جزءا من عمليتنا في الجنوب".

كما أعلن زيلينسكي أن الجيش الاوكراني الذي يواجه صعوبات في العثور على متطوعين، اقترح تعبئة "450 الفا الى 500 ألف شخص" لمواصلة التصدي للغزو الروسي، لكنه أوضح أنه لم يتخذ قرارا بعد.

وقال في مؤتمر صحافي في كييف إن القيادة العسكرية "اقترحت تعبئة 450 الفا الى 500 الف شخص"، مؤكدا الحاجة إلى "مزيد من الحجج التي تدعم هذه الفكرة" لانه "عدد كبير جدا".

باتريوت

وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا ستحصل على "عدة" أنظمة دفاع جوي أميركية جديدة من طراز باتريوت للمساعدة في التصدي للهجمات الروسية.

وقال في وقت تشعر كييف بالقلق من تراجع المساعدات الغربية "لن أكشف العدد لكن سيتم إرسال العديد من أنظمة باتريوت إلى أوكرانيا لحماية بلادنا خلال الشتاء".

"لا أحد يعلم" متى ستنتهي الحرب مع روسيا

ورأى زيلينسكي أن "لا احد" يمكنه ان يحدد موعد انتهاء الحرب مع روسيا، بعد نحو عامين من الغزو الروسي لبلاده.

وصرح خلال مؤتمره الصحافي السنوي "اعتقد ان لا احد يملك الجواب، حتى الاشخاص المحترمون، قادتنا او الشركاء الغربيون الذين يقولون إن الحرب ستستمر اعواماً. إنهم لا يعلمون".

الولايات المتحدة "لن تخون" أوكرانيا

وأضاف زيلينسكي أن الولايات المتحدة "لن تخون" أوكرانيا، رغم القلق المتزايد من تراجع المساعدة الغربية لكييف في وجه الغزو الروسي.

وقال "انا واثق بأن الولايات المتحدة لن تخوننا"، مشدداً على أن واشنطن "ستفي" بوعودها.

وأضاف أن عودة ترامب إلى الرئاسة الأميركية قد يكون لها "تأثير قوي" على الحرب في أوكرانيا