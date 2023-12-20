ضوابط أكثر صرامة لأكبر ثلاثة مواقع إباحية ولحماية القصر في أوروبا

بقلم: يورونيوز

المواقع الإباحية الثلاثة، "إكس فيديوز" و"ستريبتشات" و"بورنهاب"، التي يضم كل منها أكثرمن 45 مليون مستخدم نشط في الاتحاد الأوروبي، ستخضع لقواعد أكثر صرامة للتأكد خصوصاً من أنها توظف الموارد اللازمة لحماية القصّر، وفق ما أعلنت المفوضية الأوروبية.

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أدرجت المفوضية الأوروبية الأربعاء ثلاثة مواقع إباحية إلى قائمة المنصات الإلكترونية الكبيرة جداً التي تخضع لضوابط متزايدة بموجب القانون الأوروبي الجديد للخدمات الرقمية.

وستُطبّق هذه القواعد المعززة على المواقع الإباحية الثلاثة اعتبارا من نهاية نيسان/أبريل، بعد أربعة أشهر من إدراجها على القائمة من جانب المفوضية، التي تضطلع حالياً بدور الرقيب على القطاع الرقمي داخل الاتحاد الأوروبي.

في المجمل، بعد إدراج 19 منصة على القائمة في نيسان/أبريل، ستسمّي بروكسل 22 منصة كبيرة جداً، ستكون أنشطتها موضع مراقبة خاصة.

وأوضحت المفوضية أنه سيتعين على كل من "بورنهاب" و"ستريبتشات" و"اكس فيديوز" اعتماد "تدابير محددة لتمكين وحماية مستخدمي الإنترنت، بمن فيهم القصّر، وتقويم وتخفيف أي مخاطر نظامية تنشأ عن خدماتها بشكل صحيح".

وشددت المفوضية على أنها ستظهر انتباهاً خاصاً حيال "الإجراءات التي تهدف إلى حماية القاصرين من المحتوى الضار ومكافحة نشر المحتوى غير المشروع" مثل الصور العنيفة أو الصور الإباحية للأطفال.