ارتفاع أسهم اليمين المتطرف في أوروبا.. هل يتسبب في انقسامات وصراعات داخل دول الاتحاد؟

بقلم: يورونيوز

منذ أن تولى إدارة المنصة العام الماضي، أصبح إيلون ماسك، مؤسس شركتي Tesla وSpaceX، متطرفًا سياسيًا بشكل متزايد، ويتفاعل بشكل روتيني مع المستخدمين العنصريين واليمينيين والمعادين للسامية.

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منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حذرت بعض الحكومات الأوروبية من تصاعد تهديديْن عنيفين: التطرف الإسلامي ومعاداة السامية. وقالت السلطات في ألمانيا، على سبيل المثال، إن التهديد بوقوع "هجوم جهادي هو اليوم أعلى مما كان عليه منذ فترة طويلة".

ولكن فيما يتعلق بما يحدث في الشوارع الأوروبية وعلى شبكة الإنترنت، فقد أصبح من المستحيل تجاهل التهديد المتمثل في اليمين المتطرف المنظم، العنيف في بعض الأحيان، والذي يتخطى الحدود الوطنية على نحو متزايد.

تصاعد اليمين في دول أوروبية عديدة

وشهدت بريطانيا الشهر الماضي محاولة متظاهرين من اليمين المتطرف تعطيل مسيرة سلمية مؤيدة للفلسطينيين وسط لندن. وقد اجتذبت الاحتجاجات الأخيرة في إسبانيا ضد العفو الممنوح لزعماء استقلال كتالونيا عناصر اليمين المتطرف.

وفي فرنسا، أثار حادث طعن صبي صغير في قرية بجنوب شرق البلاد احتجاجات على مدى أيام عدة، والتي شارك في العديد منها جماعات يمينية متطرفة، بما في ذلك بعض المنتمين إلى حركة "الهوية" المتطرفة سيئة الصيت.

وكان وجود المتطرفين في المسيرات مثيرًا للقلق بدرجة كافية لدرجة أن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين يسعى إلى حظر ثلاث مجموعات يمينية متطرفة محددة، وبعض أعضائها مدرجون على قائمة مراقبة التطرف الحكومية.

شكل فوز اليمين المتطرف في هولندا صدمة Aleksandar Furtula/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

وفي إعلانه عن الحملة، استشهد بمثال أيرلندا، حيث قام حشد مؤخراً بأعمال شغب في وسط دبلن بعد تعرض العديد من الأطفال للطعن خارج مدرسة في وضح النهار. وحذر من أن "هناك تعبئة في صفوف اليمين المتطرف تريد دفعنا إلى حرب أهلية"، وأشاد بالسلطات لمساعدتها في تجنب "سيناريو على النمط الأيرلندي".

ويمتد هذا السيناريو إلى ما هو أبعد من أعمال العنف في دبلن نفسها، ويتضمن حركة أوسع نطاقًا تختمر منذ فترة طويلة ولها امتداد دولي.

وفي حين أرجع بعض المعلقين أعمال العنف في أيرلندا إلى الغضب بين أفراد الطبقة العاملة الذين يعانون من أزمة السكن في حين يتم توفير السكن واستحقاقات الرعاية الاجتماعية للمهاجرين وطالبي اللجوء، فقد رفض آخرون هذه الحجة باعتبارها ذريعة لشيء أكثر خطورة.

ما أسباب ازدياد التطرف اليميني؟

في أعقاب الفوز المفاجئ الذي حققه السياسي المناهض للإسلام في الانتخابات في هولندا، عكفت النخب الأوروبية على قراءة المشهد السياسي بحثًا عن علامات تنبئ عما هو آت، بما في ذلك المزيد من الانتصارات المفاجئة لمرشحي اليمين المتطرف.

إن ما يراه هؤلاء يكفي لإثارة الرعب، ففي ما يقرب من 12 دولة أوروبية، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، تتصدر استطلاعات الرأي الأحزاب المتشددة المناهضة للهجرة، وبعضها أكثر تطرفًا من اليمين الهولندي.

إن كفاح أوروبا للسيطرة على الهجرة غير النظامية وأزمة تكاليف المعيشة ليس بالأمر الجديد. لكن الجديد هو الحرب بين إسرائيل وحماس، التي تؤجج التوترات الحضارية في قلب العديد من الدول الأوروبية التي تضم أعدادًا كبيرة من المسلمين، كما قال محللون ونشطاء سياسيون بارزون لمجلة بوليتيكو.

أظهرت استطلاعات الرأي تقدم اليمين المتطرف في فرنسا Armando Franca/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

ورأى العديد من المحللين أن الهجرة، والحرب بين حماس وإسرائيل، وحالة الإنهاك التي توجد فيها الأحزاب الرئيسية، وانعدام الأمن الذي خلقته الحرب في أوكرانيا، كل ذلك أدى إلى ازدياد شعبية اليمين المتطرف في أوروبا.

وفي البرتغال، شهد حزب تشيجا اليميني المتطرف، الذي تأسس قبل أربع سنوات فقط، ارتفاعًا في تأييده إلى 13.5%. وفي إيطاليا، ربما لم تنجح رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني في خفض الأعداد المطلقة للمهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى شواطئ بلادها. لكن آرائها الراسخة المناهضة للهجرة ساعدت في الحفاظ على شعبيتها عند مستوى تحسد عليه.

دور منصة إكس في دعم التطرف

منذ أن تولى إدارة المنصة العام الماضي، أصبح إيلون ماسك، مؤسس شركتي Tesla وSpaceX، متطرفًا سياسيًا بشكل متزايد، ويتفاعل بشكل منتظم مع المستخدمين العنصريين واليمينيين والمعادين للسامية.

وفقًا لهايدي بيريش، المؤسسة المشاركة للمشروع العالمي ضد الكراهية والتطرف، فإن استخدام تويتر/X كملاذ لليمين المتطرف يعد تطورًا كبيرًا.

وقالت ليورونيوز: "كل أشكال المتطرفين اليمينيين يستخدمون المنصة الآن بطرق لم يتمكنوا من فعلها من قبل إلا على مواقع غير منظمة مثل Telegram".

وأضافت: "لقد سمح ماسك للنازيين الجدد البارزين وغيرهم من المتعصبين للبيض بالعودة إلى المنصة، وهم ينشرون أفكارهم هناك".

وتابعت: "يعد تويتر/X الآن جزءًا أساسيًا من بيئة اليمين المتطرف على الإنترنت، لجمع الأموال والتجنيد والدعاية. وقد يكون أكبر موقع للكراهية على الإنترنت في هذه المرحلة".