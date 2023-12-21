شاهد: أطلقوا الدخان ورفعوا الكراسي.. فوضى في البرلمان الألباني بعد رفع الحصانة عن الوزير السابق

بقلم: يورونيوز

صوت البرلمان الألباني، اليوم الخميس، لصالح رفع الحصانة من الملاحقة القضائية عن زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، رئيس الوزراء السابق سالي بيريشا المتهم بالفساد.

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وقاطع نواب المعارضة داخل قاعة البرلمان التصويت، وحاولوا تعطيل الجلسة برفع الكراسي والمشاعل، لكن حراس الأمن أوقفوهم.

وقال بيريشا في كلمة له: "التصويت كان مخالفاً لأي إجراء قانوني بشأن رفع الحصانة واعتقالي. بشكل أو بآخر واصل البرلمان اليوم عمله الذي فشل فيه في 9 سبتمبر، قبل عامين"

ويشغل الحزب الاشتراكي الحاكم 74 مقعداً من أصل 140 في المجلس التشريعي الوطني في ألبانيا، ووافق 75 نائباً على الموافقة على تجريد بيريشا من حصانته البرلمانية، لأنه لم يمتثل لأمر الحضور كل أسبوعين وعدم السفر إلى الخارج أثناء التحقيق معه بتهمة الفساد.

ومنذ توجيه الاتهام إلى بريشا في أكتوبر/تشرين الأول، عطل نواب المعارضة جلسات البرلمان بشكل منتظم، احتجاجاً على رفض الاشتراكيين تشكيل لجان للتحقيق في قضايا الفساد المزعومة التي تورط فيها مع غيره من كبار المسؤولين الحكوميين.