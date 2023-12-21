قتيلان وجريح في قصف روسي على جنوب أوكرانيا

بقلم: يورونيوز

أسفرت عمليات قصف روسية عن مقتل سيدتين وجرح رجل، صباح الخميس، في مدينة نيكوبول الواقعة في جنوب أوكرانيا التي تعرضت مناطق عدة فيها لهجمات جوية جديدة، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

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وقال سيرغي ليساك حاكم منطقة دنيبروبتروفسك إنّ "الجيش الروسي قصف نيكوبول في الصباح بالمدفعية الثقيلة"، وذلك في منشور عبر تلغرام.

وأضاف أنّ القصف أسفر عن مقتل امرأتين تبلغان من العمر 60 و46 عاماً، وجرح رجل في السادسة والثمانين، موضحاً أن سبعة مبان تضررت. وأرفق رسالته بصور تظهر خصوصاً منزلاً دمرت جدرانه.

وفي روسيا، أُصيب شخصان بجروح جراء قصف أوكراني على قرية في منطقة بريانسك المحاذية للحدود.

وقال الحاكم الإقليمي ألكسندر بوغوماز على تلغرام إن الهجوم أدى أيضاً إلى إصابة حيوانات و"تضرر" مركبة.

كذلك، أعلنت سلطات الاحتلال المحلية، أنّ رجلاً قُتل في عمليات قصف من قوات كييف على منطقة دونيتسك الواقعة بشرق أوكرانيا، والخاضعة جزئياً للسيطرة الروسية منذ العام 2014.

وقبيل ذلك، أعلنت أوكرانيا أنها تعرضت لهجوم ليلي جديد من روسيا بـ35 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد"، تم إسقاط 34 منها.

والهجمات التي جرت "على موجات" أثناء الليل، انطلقت من شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا ومن الشاطئ الشرقي لبحر آزوف وكذلك من كورسك المدينة الروسية القريبة من الحدود الشمالية لأوكرانيا، حسبما أعلن سلاح الجو الأوكراني على تطبيق تلغرام.

وتحدث رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة كييف رسلان كرافتشينكو عن حريق أُخمد بسرعة بعدما تسبب به هجوم بطائرة مسيّرة في أحد المستودعات.

ونشرت إدارة الطوارئ الحكومية مقطع فيديو للموقع المتضرر في منطقة كييف، يظهر الحطام المتفحم ورجال الإنقاذ الذين يعملون في مكان الحادث.

وتشن روسيا هجمات بمسيّرات وصواريخ ضد أوكرانيا كل ليلة تقريبا. وتتهم كييف الكرملين بالسعي إلى ترويع السكان المدنيين وتدمير البنية التحتية للطاقة من أجل إغراقهم في الظلام والبرد، كما حدث في الشتاء الماضي.

ومنذ ذلك الحين، عززت البلاد أنظمة الدفاع الجوي بأسلحة غربية يمكنها اعتراض غالبية الطائرات المسيّرة أو الصواريخ التي تطلقها روسيا.

في الوقت نفسه من الشتاء الماضي، كان ملايين الأشخاص محرومين من التيار الكهربائي في أوج موجة صقيع، وهو أمر تريد أوكرانيا تجنبه هذا العام.