ضربات روسية على كييف وخاركيف وسقوط تسعة جرحى في خيرسون

بقلم: يورونيوز

بحسب سلاح الجو الأوكراني أطلقت القوات الروسية 19 مسيرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد" متفجرة من شبه جزيرة القرم المحتلة، وتم تدمير 18 منها أثناء الطيران في عدة مناطق من البلاد.

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أعلنت السلطات الأوكرانية أن عدة مسيرات روسية نفذت هجمات في كييف ليل الثلاثاء الأربعاء، واستهدفت غارتان على الأقل مدينة خاركيف غرب أوكرانيا، وأصيب تسعة أشخاص في قصف على خيرسون جنوب البلاد.

أعلن رئيس بلدية المدينة رومان مروشكو عبر تطبيق تلغرام أن تسعة أشخاص، بينهم أربعة أطفال يتراوح أعمارهم بين عامين وثلاثة عشر عاما، أصيبوا خلال القصف على خيرسون هذا المساء من قبل المحتلين الروس.

وأضاف أن بين المصابين "نقلت أم وأطفالها الثلاثة إلى المستشفى وإصاباتهم متوسطة جراء الشظايا" موضحا أن المصابين الخمسة الآخرين عولجوا ميدانيا.

بحسب سلاح الجو الأوكراني أطلقت القوات الروسية 19 مسيرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد" متفجرة من شبه جزيرة القرم المحتلة، وتم تدمير 18 منها أثناء الطيران في عدة مناطق من البلاد.

واستهدفت العديد من هذه المسيرات كييف بحسب مسؤول الإدارة العسكرية للعاصمة سيرهي بوبكو. وكتب على تلغرام "بحسب البيانات الأولية (...) لا ضحايا أو أضرار" موضحا أن هذا الهجوم هو الخامس على العاصمة خلال كانون الأول/ديسمبر.

كما سقط صاروخان أرض-جو من طراز إس-300 أطلقا من منطقة بيلغورود الروسية إلى خاركيف بحسب سلاح الجو.

وكتب رئيس بلدية المدينة إيغور تيريخوف على تلغرام، أن هذه الصواريخ أصابت "إحدى مستودعات النقل التي سبق أن دمرت كليا جراء قصف سابق من العدو" دون سقوط ضحايا.

ومنذ الخريف كثفت موسكو هجماتها الليلية على المدن الأوكرانية في وقت يبدو أن إرادة الغربيين في دعم البلاد تتراجع. وأكّد زعيما مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء أنّ إقرار حزمة المساعدات المخصّصة لأوكرانيا والبالغة قيمتها 61 مليار دولار لن يحصل هذا العام، على الرّغم من إصرار كييف على ذلك.