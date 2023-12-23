شاهد: فيضانات تغرق شوارع لبنان وتتسبب بمقتل 4 أطفال سوريين

بقلم: يورونيوز

تسببت الفيضانات في أضرار واسعة النطاق، حيث غمرت المياه السيارات والمنازل والبنية التحتية، ما أدى إلى خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات.

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ضربت لبنان قبل أيام عاصفة جوية قوية مصحوبة بعواصف رعدية وأمطار غزيرة، وتسببت في حدوث فيضانات في العديد من المناطق الساحلية والجبلية، وأسفرت عن مقتل 4 أطفال سوريين قضوا في انهيار سقف الغرفة التي كانوا يتواجدون فيها، في شمال لبنان.

وتسببت الفيضانات في أضرار واسعة النطاق، حيث غمرت المياه السيارات والمنازل والبنية التحتية، ما أدى إلى خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات.

هذا وأدت إلى تعطيل حركة المرور في العديد من المناطق اللبنانية. كما تسببت في إغلاق العديد من المدارس والشركات.

وعملت فرق الإنقاذ خلال الساعات الماضية على إجلاء المواطنين الذين تقطعت بهم السبل، وعلقوا داخل سياراتهم.

وتعد هذه الفيضانات هي الأسوأ التي تشهدها لبنان منذ سنوات. وتأتي في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية خانقة.