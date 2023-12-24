حزن يلف بيت لحم.. رسالة من أهالي المدينة للعالم: أطفال غزة يستحقون أن يكونوا أحرارًا

بقلم: يورونيوز

خلال إقامة فعاليات العيد في كنيسة المدينة، قام أطفال فلسطينيون بتسليم رسالة إلى العالم تضامناً مع أطفال غزة.

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يمرّ عيد الميلاد هذا العام على مدينة بيت لحم الفلسطينية بحزن، بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة والتي أدت إلى مقتل وإصابة الآلاف.

وخلال إقامة فعاليات العيد في كنيسة المدينة، قام أطفال فلسطينيون بتسليم رسالة إلى العالم تضامناً مع أطفال غزة.

الوقفة التضامنية مع غزة في بيت لحم AP Photo

ومتحدثة بعد بطريرك القدس للاتين بييرباتيستا بيتسابالا في ساحة المهد في بيت لحم، مسقط رأس السيد المسيح، طلبت ماريالا الزغبي يوم الأحد من أطفال العالم التحدث باسم أطفال غزة، الذين قالت إنهم "يستحقون أن يكونوا أحرارًا".

وقالت: "بينما أتحدث إليكم، حلمي اليوم هو أن أكون بين عائلتي، وأضيء شجرة عيد الميلاد، ونأكل معًا عشية عيد الميلاد. حلمي هو أن نُسمع ونُرى".

ويقيم المسيحيون الفلسطينيون وقفة بمناسبة عيد الميلاد في بيت لحم هذا العام، مع تراتيل وصلوات من أجل السلام في غزة بدلاً من الاحتفالات المعتادة.

وأضواء الاحتفالات وشجرة عيد الميلاد التي تزين عادة ساحة المهد مفقودة، وكذلك حشود السياح الأجانب الذين يتجمعون كل عام للاحتفال بالعيد.