EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

حزن يلف بيت لحم.. رسالة من أهالي المدينة للعالم: أطفال غزة يستحقون أن يكونوا أحرارًا

ماريالا الزغبي أثناء قراءة الرسالة لأطفال العالم
ماريالا الزغبي أثناء قراءة الرسالة لأطفال العالم Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

خلال إقامة فعاليات العيد في كنيسة المدينة، قام أطفال فلسطينيون بتسليم رسالة إلى العالم تضامناً مع أطفال غزة.

اعلان

يمرّ عيد الميلاد هذا العام على مدينة بيت لحم الفلسطينية بحزن، بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة والتي أدت إلى مقتل وإصابة الآلاف.

وخلال إقامة فعاليات العيد في كنيسة المدينة، قام أطفال فلسطينيون بتسليم رسالة إلى العالم تضامناً مع أطفال غزة.

الوقفة التضامنية مع غزة في بيت لحم
الوقفة التضامنية مع غزة في بيت لحمAP Photo

ومتحدثة بعد بطريرك القدس للاتين بييرباتيستا بيتسابالا في ساحة المهد في بيت لحم، مسقط رأس السيد المسيح، طلبت ماريالا الزغبي يوم الأحد من أطفال العالم التحدث باسم أطفال غزة، الذين قالت إنهم "يستحقون أن يكونوا أحرارًا".

وقالت: "بينما أتحدث إليكم، حلمي اليوم هو أن أكون بين عائلتي، وأضيء شجرة عيد الميلاد، ونأكل معًا عشية عيد الميلاد. حلمي هو أن نُسمع ونُرى".

ويقيم المسيحيون الفلسطينيون وقفة بمناسبة عيد الميلاد في بيت لحم هذا العام، مع تراتيل وصلوات من أجل السلام في غزة بدلاً من الاحتفالات المعتادة.

وأضواء الاحتفالات وشجرة عيد الميلاد التي تزين عادة ساحة المهد مفقودة، وكذلك حشود السياح الأجانب الذين يتجمعون كل عام للاحتفال بالعيد.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

دعم الولايات المتحدة غير المشروط لإسرائيل يساهم في عزل واشنطن دولياً

13 قتيلاً على الأقل و39 جريحاً في انفجار مصنع لمعالجة النيكل في إندونيسيا

شاهد: العراقيون يستعدون للاحتفال بعيد ميلاد المسيح رغم التحديات الاقتصادية

الضفة الغربية بيت لحم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني