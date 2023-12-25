بقلم: يورونيوز

يستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة مع دخول الحرب يومها الـ80، دون أن تتوصل إسرائيل وحماس إلى هدنة جديدة.

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أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 70 شخصا على الأقل الأحد جراء قصف إسرائيلي على مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة إن القصف استهدف "مربعا سكنيا مكتظا"، وأن حصيلة الضحايا "مرشحة للزيادة" بسبب العدد الكبير من العائلات التي كانت في المنازل وقت القصف.

وفي آخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة، قتل 20424 فلسطينيًا، معظمهم من النساء والمراهقين والأطفال. كما أجبر 1,9 مليون شخص أو 85 بالمئة من سكان القطاع، على الفرار من منازلهم، حسب الأمم المتحدة.

أخر تطورات الحرب في غزة

الجيش الإسرائيلي يقصف عيتا الشعب في لبنان

قالت وسائل إعلام لبنانية إن الجيش الإسرائيلي قصف صباح الاثنين قرية عيتا الشعب القريبة من الحدود الإسرائيلية.

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في معارك شمال غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن عدد جنوده الذين قتلوا في القتال في غزة ارتفع إلى 156، بعد مقتل جنديين خلال معارك شمال قطاع غزة.

ليرتفع عدد القتلى العسكريين خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 16.

وارتفع عدد الضباط والجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في غزة منذ بدء الصراع إلى 489 قتيلا.

مخيم جباليا

قُتل عشرة أفراد من عائلة واحدة الأحد في غارة إسرائيلية على منزلهم في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة.

خان يونس

قتل نحو 23 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على خانيونس جنوب قطاع غزة.

_"ارتفاع عدد الصحفيين القتلى في غزة إلى 10"

المكتب الإعلامي الحكومي_

بيت لحم تحيي الميلاد بحزن وصمت مع تكثيف إسرائيل قصفها في غزة

تحيي مدينة بيت لحم ليل الأحد عيد ميلاد السيد المسيح بحزن وصمت في ظل استمرار الحرب في غزة، حيث كثّفت إسرائيل عملياتها العسكرية في وسط القطاع وجنوبه مع إقرار رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو بـ"الثمن الباهظ" الذي تتكبده في مواجهة حركة حماس.

وغابت مظاهر العيد في كنيسة المهد حيث تمت الاستعاضة عنها بالصلوات والدعوات لحلول السلام بعد أكثر من شهرين على اندلاع الحرب الأكثر حصدا للأرواح في تاريخ الحروب بين إسرائيل والفلسطينيين.

قداس عيد الميلاد في مجمع كنيسة المهد، في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، في وقت مبكر من يوم الاثنين، 25 ديسمبر، 2023. AP Photo

الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة ومخيم جنين

أقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن "قوات من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت المدينة والمخيم من شارعي جنين- الناصرة، جنين- حيفا وسط إطلاق النار، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في عدة مناطق."