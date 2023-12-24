شاهد: شرطي متنكر بلباس سانتا كلوز يوقف مروجي مخدرات في بيرو

بقلم: يورونيوز

نفذ فريق من الشرطة البيروفية، ارتدى أحدهم زي سانتا كلوز لكي لا يلاحظه أحد، عملية ضد عصابة من تجار المخدرات في بلدة شمال ليما، كما ذكرت السلطات السبت.

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وتمكن عناصر الشرطة من مباغتة رجلين يبيعان المخدرات والماريجوانا في منزل في هوارال، على بعد حوالي 70 كيلومترا من العاصمة البيروفية، بحسب لقطات رسمية بثت السبت.

وقال الكولونيل والتر بالومينو وهو رئيس وحدة في الشرطة الوطنية البيروفية للصحافيين السبت "تنكر أحد أعضاء مجموعة تيرنا (في الشرطة) بزي سانتا كلوز حتى لا يلاحظه أحد في هذا الحي الخطر".

وأضاف أن "هذه الاستراتيجية كُللت بالنجاح".

وقام الشرطي الذي كان يرتدي زي سانتا كلوز بكسر باب المنزل وتوقيف أحد المشتبه بهم.

خلال العملية، أوقف رجلان وضبطت مئات حزم المخدرات والماريجوانا التي لم تحدد السلطات قيمتها بعد.

وتم تقديم أحد الأشخاص المعتقلين للصحافة تحت الاسم المستعار "The Grinch"، وهو اسم شخصية خيالية مشهورة في فيلم رسوم متحركة أميركي.

منذ فترة، تستهدف الشرطة البيروفية بانتظام مجرمين مفترضين عبر استخدام وسيلة التنكر والقيام بعمليات تطلقها في مواعيد خاصة.

ففي 31 تشرين الاول/أكتوبر نفذت عملية مماثلة في مناسبة عيد هالوين، ضد تجار مخدرات أيضا.

يعد الاتجار بالمخدرات من أكثر الجرائم التي تزايدت في البيرو في السنوات الماضية.