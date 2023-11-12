كجزء من مكافحة تهريب المخدرات.. لبنان يضبط 800 كيلوغرام من المخدرات كانت في طريقها إلى الكويت

بقلم: يورونيوز

أعلنت السلطات اللبنانية الأحد ضبط نحو 800 كيلوغرام من المخدّرات كانت في طريقها إلى الكويت، في فترة يحاول خلالها لبنان مكافحة تهريب المخدرات وخصوصًا إلى دول الخليج.

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وصدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بيانًا نقلته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان جاء فيه أنه "في إطار التعاون الأمني المستمر والمكثف بين وزارتي الداخلية الكويتية واللبنانية لملاحقة تجار ومهربي المخدرات .. تمكنت شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك اللبنانية من ضبط حوالى 800 كلغ من المخدرات".

وأشار البيان إلى "العثور على كمية كبيرة من المخدرات موضوعة بطريقة احترافية في مجسمات خشبية مخبأة داخل صندوق مضاد للرصاص"، بدون تحديد نوع المخدرات التي ضُبطت.

وأضاف البيان أن الشحنة كانت مخصصة ليتم "تهريبها إلى دولة الكويت عبر إرسالها أولًا من لبنان إلى هولندا".

وأشار إلى توقيف "أحد المتورطين بعملية التهريب" فيما "العمل جار على توقيف آخرين".

وكثفت السلطات اللبنانية جهودها لمكافحة إنتاج وتهريب حبوب الكبتاغون بعد ردود فعل شديدة من دول الخليج.

وتُشكّل دول الخليج، وفي مقدّمها السعودية، الوجهة الأساسية لحبوب الكبتاغون التي تُهرّب أساساً من سوريا والشريط الحدودي مع لبنان. وتحوّل تهريب هذه المخدّرات إلى تجارة مربحة يقدّر خبراء قيمتها الإجمالية بأكثر من عشرة مليارات دولار.