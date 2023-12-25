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شاهد: البحرية الإسرائيلية تقصف ساحل غزة

القصف يستمر على قطاع غزة
القصف يستمر على قطاع غزة Copyright Leo Correa/Copyright 2023 The AP.
بقلم:  يورونيوز
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نشر الجيش الإسرائيلي فيديو لقواته البحرية أثناء قيامها بقصف غزة، وقال الجيش: "إن قواته البرية والبحرية والجوية تواصل القتال في جميع أنحاء قطاع غزة."

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كما أعلن الجيش عثوره على أسلحة خلال عملياته في شمال وجنوب القطاع.

وفي ليلة الميلاد، لم يتوقف القصف في القطاع الفلسطيني للحظة. وفي وقت مبكر من الإثنين، أسفر قصف عن مقتل 12 شخصا بالقرب من قرية الزوايدة الصغيرة (وسط)، حسب وزارة الصحة في غزة.

وقالت الوزارة في بيان إن قصفا في خان يونس (جنوب) أودى بحياة 18 شخصا على الأقل. ووجهت اسرائيل نحو خمسين ضربة متتالية لوسط القطاع.

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