استنفار في العراق بعد حادثة اختطاف غامضة لكويتي في صحراء الأنبار

بقلم: يورونيوز

وسط تضارب في الإفادات، تداولت فضائيات ووسائل إعلام عراقية مختلفة اليوم معلومات بشأن اختفاء مواطنَيْن كويتيين في محافظة الأنبار، جنوبي العراق.

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وسط تضارب في الإفادات، تداولت فضائيات ووسائل إعلام عراقية مختلفة اليوم معلومات بشأن اختفاء مواطنَيْن كويتيين في محافظة الأنبار، جنوبي العراق.

و تسبب بيان وزارة الخارجية الكويتية بالمزيد من الارتباك، إذ أشار إلى أن الواقعة تتعلق بمواطن واحد فقط، حيث جاء في البيان إن "الوزير سالم عبد الله الجابر الصباح، أجرى اليوم الإثنين اتصالاً هاتفياً مع فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية العراق، لمعرفة ملابسات اختفاء مواطن كويتي في محافظة الأنبار".

وأشار إلى أن "السلطات العراقية تجري حالياً، وعلى أعلى المستويات، تحقيقاً بهذا الخصوص لكشف ملابسات الاختفاء".

وكانت وسائل إعلام عراقية نقلت عن مصدر أمني عراقي إن مواطنين كويتيين تعرضا لـ"محاولة داعشية" للاختطاف بين محافظتي الأنبار وصلاح الدين.

وذكرت أن المواطنين أنور الظفيري وجابر المطيري، اللذين دخلا العراق بسيارتهما في رحلة صيد، اُستهدفا من قبل مجموعة من مسلحي داعش، حاصرتهما وأحرقت سيارتهما، قبل اقتيادهما إلى جهة غير معلومة. ومن جهتها أكّدت السلطات العراقية سيّرت فرقاً من الجيش والأمن للبحث عنهما.

ويمارس كثير من الصيادين من دول الخليج هواية الصيد في صحراء العراق الجنوبية والغربية بحثاً عن الصقور، لكن المنطقة الصحراوية المترامية الأطراف معروفة بأنها مكان اختباء لجماعات لا تزال نشطة من تنظيم الدولة الإسلامية.