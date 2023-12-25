شاهد: أعياد ميلاد صامتة وحزينة في سوريا والعراق: غابت الاحتفالات وحضرت غزة

بقلم: يورونيوز

غابت أجواء احتفالات عيد الميلاد المعتادة عن شوارع بلدان عربية عدة مثل سوريا والعراق، ولم تكون هناك مسيرات تجوب الشوارع أو تهانٍ بعدما أعلنت الكنائس الرئيسية في البلاد الاكتفاء بالصلاة تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

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دون مظاهر احتفال لافتة، أحيا مسيحيو العراق عيد الميلاد بالمشاركة في طقوس وقدّاسات دينية فقط، وكان رؤساء الكنائس قد قرروا في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلغاء احتفالات العام الجديد وميلاد المسيح، تضامناً مع غزة، كما لا تزال حادثة عرس الحمدانية في مدينة الموصل، التي راح ضحيتها المئات بين قتيل ومصاب، تخيم على الأجواء.

ووفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، شهدت كنيسة القديس جرجيس للأسقفية الأنجليكانية في العاصمة بغداد مساء الأحد، "إحياء قداس ليلة عيد الميلاد المجيد".

ويقول بولس زارا، راعي كنيسة سيدة النجاة: "في كل عام، يتميز عيد الميلاد بالزينة والإضاءة، لكن الواقع هذا العام مختلف بعض الشيء لأننا واجهنا حادثة الحمدانية (حريق العرس) التي استشهد فيها 133 شخصاً ومن المؤكد أننا نظهر تضامننا مع أهلنا في غزة وفلسطين".

وهذه السنة، غابت الاحتفالات بشكل شبه تام عن كنائس وشوارع وأسواق دمشق، التي اعتادت أن تجوبها في هذا الوقت من كل عام فرق الكشافة، فتقرع الطبول وتنفخ الأبواق، ويسير خلفها العشرات يتنقلون بين كنيسة وأخرى.

ولم تزيّن الأشجار المضاءة شوارع العاصمة التي ليس للميلاد حضور فيها اليوم سوى في وسط المدينة. وقد اكتفت الكنيسة المريمية التابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس بوضع زينة وأضواء خفيفة وشجرة صغيرة في باحتها.

في مدينة حلب شمال البلاد، يقول مطران السريان الكاثوليك مار ديونوسيوس أنطوان شهدا،: "في فلسطين، في المكان الذي وُلد فيه السيد المسيح، الناس يتألمون".

تغيب شجرة الميلاد الكبيرة عن حي العزيزية في حلب هذه السنة، بعد أن كانت تنتصب في الساحة كل سنة ويتجمهر حولها العشرات لالتقاط الصور، كما خلت الساحة هذه السنة من الزينة أو الإضاءة.