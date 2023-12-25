بمليوني روبل.. بطاقة شخصية لبوتين تُباع في مزاد علني

بقلم: يورونيوز

بيعت بطاقة عمل لفلاديمير بوتين يعود تاريخها إلى التسعينيات في مزاد بمبلغ مليوني روبل (نحو 22 ألف دولار أميركي).

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وقال فينيست تسيغانكوف، خبير المزادات في بطرسبورغ، بأن عملية المزايدة استمرت لمدة حوالي 5 دقائق، وهو وقت طويل جداً بالنسبة لهذا النوع من المزادات، حيث توقفت عند هذا المبلغ البالغ مليوني روبل.

ووفقاً لوسائل الإعلام الروسية، تحمل البطاقة أرقام هواتف كتبها بوتين بخط يده، خلال الفترة التي شغل فيها وظيفة مستشار للعلاقات الدولية لرئيس مجلس مدينة لينينغراد، والتي تعرف حالياً باسم سانت بطرسبورغ.

وكتب على البطاقة: "فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين. مستشار العلاقات الدولية لرئيس مجلس النواب في مدينة لينينغراد".

وعمل فلاديمير بوتين مستشاراً لرئيس مجلس مدينة لينينغراد عامي 1990 و1991، عندما كان يرأسه رئيس مجلس مدينة لينينغراد أناتولي سوبتشاك.