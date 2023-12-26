"حلّل يا دويري".. صراخ أحد مقاتلي القسام يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

بقلم: يورونيوز

تصدر اسم اللواء فايز الدويري محركات البحث بشكل كبير خلال الساعات الماضية، بعد أن خاطبه مسلح من كتائب القسام صارخاً: "حلل يا دويري"، في فيدو جديد بثه الجناح العسكري لحركة حماس، يُظهر استهداف قوة إسرائيلية متحصنة في منزل بقذائف مضادة للتحصينات.

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وبثت كتائب القسام عبر منصاتها على تطبيق تلغرام مشاهد من استهداف قوة خاصة إسرائيلية مكونة من 10 جنود متحصنين داخل منزل في منطقة جحر الديك بقذيفة TBG.

وبعدها احتفى المقاتل بنجاحه، داعياً اللواء فايز الدويري إلى تحليل عمليته عبر شاشة الجزيرة قائلاً: "حلل يا دويري"، ليستجيب الخبير العسكري إلى دعوته في الفقرة العسكرية بقوله "سأحلل".

فايز الدويري هو لواء متقاعد وخبير عسكري استراتيجي أردني يُشارك في العديد من البرامج التلفزيونية، وخصوصاً في تحليل الأمور المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وبرز بشكل كبير في تحليل عملية "طوفان الأقصى" على قناة الجزيرة.

ومنذ بُث فيديو القسام مساء يوم أمس، تصدّر وسم "حلل يا دويري" مواقع التواصل الاجتماعي. وأعرب الدويري عن شعوره بـ"الفخر" قائلاً في منشور على منصة إكس: "أرفع رأسي وأشمخ وربما تكون أجمل لحظات حياتي حين سمعت المقاوم ينادي باسمي، إنها لحظات الشرف التي أعلم أن المقاومين يتابعون ويثنون على ما أقدمه من جهد بسيط بل ولا يذكر أمام أصحاب الفعل".

وأثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الدويري، وقالوا إنه الضابط الوحيد الذي أُعطي "وسام شرف" من ميدان معركة غزة. وكتب أحدهم: "تخيل أن يُذكر اسمك في مواطن الرجولة والشهامة والدفاع عن حق الشعب المسلوب".

وأضاف آخر: "الكلمة لها أثر كبير، لا تصمت عن مناصرة الحق، وهذا دليل على أن تحليل الدويري يلقى صداه بين المشاهدين وسط زخم المعركة وتأثير المجاهدين".

جدير بالذكر أن اللواء فايز الدويري تخرج من الكلية العسكرية الأردنية عام 1973، والتحق بسلاح الهندسة الملكي.

كما شارك في عملية نزع الألغام على الحدود الأردنية السورية وعمل كمدرس في كلية القادة والأركان. وتقلد مناصب عدة، بما في ذلك مدير سلاح الهندسة الملكي، ثم آمرًا لكلية القيادة والأركان برتبة لواء.