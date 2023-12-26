فطريات خطيرة "مقاومة للعلاج" تقتل جنديا إسرائيليا وتصيب آخرين في غزة

بقلم: يورونيوز

قالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان"، إن جنديا إسرائيليا توفي في المستشفى بعد إصابته بنوع خطر من الفطريات أثناء القتال في غزة.

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ونقل تقرير الهيئة، أن الجندي نقل إلى مركز أسوتا في أشدود قبل أسبوعين، وكان مصابًا بجروح خطيرة في أطرافه.

ورغم الإجراءات الطبية والعناية الفائقة التي قدمت له، إلا أن نوع الفطر الذي أصيب به كان مقاومًا للأدوية، ما أدى في نهاية المطاف إلى وفاة الجندي.

ويعتقد أن حوالي عشرة جنود أصيبوا بنفس النوع من الفطريات ويخضعون للعلاج في مستشفيات إسرائيل، حسبما قال المدير السابق لوحدة الأمراض المعدية في مركز شيبا الطبي لإذاعة "كان" صباح الثلاثاء.

فيما يرجح الأطباء أن مصدر الفطريات هو التربة الملوثة بمياه الصرف الصحي، حيث تنتقل العدوى من خلال الجروح التي يصاب بها الجنود الذين يقاتلون في غزة، حيث يصعب إبقاؤها معقمة بسبب الظروف على الأرض.