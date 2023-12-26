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شاهد: فلسطينيون يعودون بحذر إلى مدينة تل الهوى في غزة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي

صورة مأخوذة من مقطع فيديو لجانب من الدمار الذي لحق بمدينة تل الهوى في غزة
صورة مأخوذة من مقطع فيديو لجانب من الدمار الذي لحق بمدينة تل الهوى في غزة Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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عاد عدد قليل من الفلسطينيين إلى المنطقة التي أضحت خرابًا، حيث لم تبقي الحرب فيها حجرًا على حجر.

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بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقة تل الهوى في مدينة غزة، عاد بعض سكانها بحذر ليجدوا بيوتهم وأحيائهم قد سويت بالأرض.

وتحت أزيز الرصاص، قال أحد الفلسطينيين العائدين، "الدمار كبير جدا، والناس هنا نزحوا نحو الجنوب."

مع دخولها يومها الواحد والثمانين، فإن الحرب المتواصلة دون هوادة لا تسمح للمدنيين المهدّدين بمجاعة بالتقاط أنفاسهم رغم الضغوط الدولية لوقف إطلاق النار.

وارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 20674 قتيلاً وزهاء 55 ألف جريح، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في غزة.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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