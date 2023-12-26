بقلم: يورونيوز

شرطة نيودلهي تقول إنها تلقت مكالمة هاتفية بشأن انفجار قرب السفارة الإسرائيلية

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نقلت وسائل إعلام هندية عن شرطة العاصمة نيودلهي قولها إنها تلقت مكالمة هاتفية بشأن انفجار قرب السفارة الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها تجري تحقيقًا في ذلك.

من جهتها، لفتت القناة 13 العبرية إلى أن "لا إصابات في انفجار قرب سفارة إسرائيل بالعاصمة الهندية نيودلهي".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إن السلطات الإسرائيلية تتعاون مع نظيرتها الهندية للتحقيق في سبب الانفجار الذي وقع بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي.

وأضافت أنه لم يصب أحد من موظفي السفارة جراء هذا الانفجار.