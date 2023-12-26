أوكرانيا تؤكد تدمير سفينة الإنزال الروسية "نوفوتشركاسك" المحملة بمسيّرات شاهد الإيرانية

بقلم: يورونيوز

قتل شخص وأصيب اثنان آخران بجروح في الهجوم الأوكراني الذي استهدف ميناء فيودوسيا في شبه جزيرة القرم الثلاثاء، حسبما أفاد حاكم المنطقة سيرغي أكسيونوف.

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وقال أكسيونوف عبر تطبيق تلغرام "للأسف، قُتل شخص وأُصيب آخران في هجوم للعدو على فيودوسيا"، مضيفاً أنّ مباني تضرّرت أيضاً وتمّ إجلاء سكانها.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني فجر الثلاثاء أنّه دمّر في القرم سفينة تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود اشتبه في أنها تنقل طائرات مسيّرة إيرانية الصنع تستخدمها موسكو في حربها ضدّ كييف.

وقال سلاح الجوّ في منشور على تطبيق تلغرام إنّ "سفينة الإنزال الكبيرة نوفوتشركاسك دُمّرت" على أيدي طيّاري القوات الجوية في فيودوسيا في شبه جزيرة القرم.

وأضاف "يقول الناس إنّها كانت محمّلة بطائرات شاهد"، المسيّرات المفخّخة الإيرانية الصنع التي تستخدمها روسيا على نطاق واسع في حربها ضدّ أوكرانيا.

ووقع الهجوم قرابة الساعة 02,30 (الساعة 00,30 ت غ) بواسطة صواريخ كروز "للطيران التكتيكي" وفق سلاح الجو.

ونشر قائد سلاح الجوّ ميكولا أوليشتشوك مقطعا مصورا يظهر فيه وميض انفجار وكرة لهب تضيء ظلمة الليل. وتقع قاعدة فيودوسيا البحرية الروسية الواقعة في البحر الأسود في شبه جزيرة القرم المحتلّة.

وأكّد رئيس "جمهورية القرم" سيرغي أكسيونوف وقوع هجوم في فيودوسيا.

وقال المسؤول الروسي في منشور على تلغرام "شُن هجوم معادٍ في منطقة فيودوسيا. وفُرض طوق أمني حول منطقة الميناء".

وأضاف أنّ "الانفجار انتهى" و"تمّ احتواء الحريق".

ولم يحدّد أكسيونوف طبيعة الأضرار لكنّه أكّد أنّ السلطات اضطرت إلى "إجلاء سكان عدد من المنازل".

وغالباً ما تنفّذ أوكرانيا هجمات في شبه جزيرة القرم تستهدف خصوصا الجيش الروسي.

ففي نيسان/أبريل 2022، أغرق الجيش الأوكراني الطراد "موسكفا"، سفينة القيادة في أسطول البحر الأسود الروسي.

وقال سلاح الجو كذلك إن أوكرانيا تعرضت لهجوم ليلي جديد بواسطة مسيّرات شاهد طالت خصوصا منطقتي خيرسون وأوديسا. وأكد المصدر اعتراض 13 من المسيّرات الروسية ال19 من دون الإشارة إلى وقوع ضحايا او أضرار.