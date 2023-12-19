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وزارة الدفاع: إسرائيل "عاجزة" على تأمين العلاج النفسي لجنودها وإعادة تأهيلهم

جنود إسرائيليون يستعدون لدخول قطاع غزة.
جنود إسرائيليون يستعدون لدخول قطاع غزة. Copyright Ohad Zwigenberg/Copyright 2023 The AP.
بقلم:  يورونيوز
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قالت ممثلة إعادة تأهيل الجنود الإسرائيليين في جلسة الكنيست، الثلاثاء إن إسرائيل تفتقر إلى الموارد اللازمة لعلاج جميع المصابين بصدمات نفسية (تروما).

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وأفادت ليمور لوريا، في كلمتها في الكنيست، إنه منذ اندلاع الحرب، تعاملت وزارتها مع 2816 مصابا نحو 18% منهم يعانون من مشاكل بالصحة النفسية ولا سيمااضطراب ما بعد الصدمة.

وأوضحت قائلة: "إذا لم نحصل على موارد إضافية، فلن نتمكن من رعاية الجميع" وأضافت ان الوزارة لم تقم بتخصيص وحدة نفسية لمعالجة الجنود الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة.

وقال عيدان كليمان، رئيس منظمة المحاربين القدامى في الجيش الإسرائيلي: "نتوقع أن يعاني حوالي 10,000 جندي بعد عودتهم من اضطراب ما بعد الصدمة."

خلف القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة حتى الاثنين 19 ألفا و453 قتيلا فلسطينيا، بالإضافة إلى 52 ألفا و286 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، كما تسببت الحرب بدمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

المصادر الإضافية • تايمز أوف إسرائيل

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