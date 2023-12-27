طُرحت تطورات قوانين العمل وكذلك معاييره وسياساته للنقاش في جدول النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل بالمملكة العربية السعودية.

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في هذه الحلقة من Spotlight، قمنا بزيارة إلى المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض - الذي شكل منصة لإيجاد حلول إبداعية للتحديات الكبرى التي تواجه أسواق العمل في العصر الحاضر.

نظر المؤتمر في سبل أفضل لاستيعاب توجهات سوق العمل وتطورات قوانين العمل، كما تناول المعايير، والسياسات، والبرامج التي تجعل القوى العاملة وأماكن العمل مواكبة للمستقبل.

استضافت الفعالية مناقشات حول الدور المستقبلي للتقنيات الجديدة في أسواق العمل والقوى العاملة على الصعيد العالمي. وكان الذكاء الاصطناعي من المواضيع المتداولة، وما إذا كان سيفلت من معضلة الإنتاجية، حيث تخفق التقنيات المبتكرة في تحقيق عوائد الإنتاجية المتوقعة، وكيف يمكننا سد الفجوات في كوادر المهارات العالمية التي يبرزها الذكاء الاصطناعي.

كانت الخصائص الديموغرافية لسوق العمل أيضًا في صدارة جدول الأعمال، حيث نظر المشاركون في كيفية جذب كل من الجيل الجديد والعمالة الأكبر سنًا إلى القوى العاملة والحفاظ عليهم.