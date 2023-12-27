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مصرع طيار بعد تحطم طائرته خلال مهمة تدريبية في جنوب اليونان

طيار الطائرة المقاتلة اليونانية إف-16 فايبر شمال أثينا، اليونان.
طيار الطائرة المقاتلة اليونانية إف-16 فايبر شمال أثينا، اليونان. Copyright Thanassis Stavrakis/Copyright 2022 The AP.
بقلم:  يورونيوز
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لقي طيار بسلاح الجو اليوناني الأربعاء حتفه في تحطم طائرته خلال قيامها بجولة تدريبية بالقرب من كالاماتا في جنوب اليونان، على ما أعلنت القوات الجوية اليونانية.

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وذكرت القوات الجوية إن الطائرة الأميركية الصنع من طراز T-2 Buckeye التي كان يقودها، تحطمت بالقرب من مطار كالاماتا أثناء عودته من جولة تدريب فردية.

وتستخدم اليونان هذه الطائرات ذات المقعدين للقيام بمهمات تدريبية منذ عقود، لكنها تنوي الاستغناء عنها تدريجياً بعد أن حصلت في أيار/مايو على طائرات تدريب إيطالية الصنع من طراز M-346.

واشارت قناة "اي أر تي" التلفزيونية العامة إلى أن الطيار البالغ 40 عامًا كان يقوم بجولته الأخيرة على متن هذه الطائرة، وكانت عائلته حاضرة حين وقوع الحادث.

استلمت اليونان أولى النسخ في عام 1976. وكانت طائرة عسكرية أخرى قد تحطمت في 2018، مما أسفر عن مقتل أحد الطيارين.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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