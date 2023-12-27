تضامنا مع غزة الشارقة تلغي احتفالات رأس السنة.. فماذا عن دبي وأبو ظبي؟

بقلم: يورونيوز

ألغت إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة جميع عروض الألعاب النارية تضامنا مع أهالي غزة الذين يتعرضون منذ أكثر من 80 يوما لقصف إسرائيلي عنيف.

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أعلنت إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة عن إلغاء جميع المظاهر الاحتفالية برأس السنة الميلادية الجديدة ليلة الأحد على الإثنين. وقالت شرطة الشارقة في بيان رسمي إنها منعت "كافة احتفالات الألعاب النارية في ليلة رأس السنة الميلادية 2024، وذلك في تعبير صادق يعبر عن التضامن والتعاون الإنساني مع الأشقاء في قطاع غزة."

مؤكدة أن التضامن الإنساني فكر مترسخ تنتهجه إمارة الشارقة *شرطة الشارقة تمنع احتفالات الألعاب النارية في ليلة رأس السنة... Posted by ‎القيادة العامة لشرطة الشارقة‎ on Tuesday, December 26, 2023

وأضافت الشرطة أنها سوف "تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف التعليمات"، مؤكدة "أن التضامن الإنساني ثقافة وفكر مترسخ تنتهجه إمارة الشارقة"

لكن تلك الإلغاءات لن تطبق في دبي التي تقع على بعد حوالي 30 كيلومترا جنوبي مدينة الشارقة. إذ ستمضي دبي قدما في تنفيذ جميع الحفلات والفعاليات التي تصاحب استقبال العام الجديد، وفي مقدمتها الألعاب النارية التي يشتهر بها برج خليفة، أطول ناطحة سحاب في العالم.

وحسب موقع "زوروا دبي"، ستقام عروض أخرى، حيث يمكن للزوار "مشاهدة عروض الألعاب النارية في بعض المواقع الأخرى مثل جزيرة بلوواترز ودبي فستيفال سيتي مول وفندق أتلانتس النخلة." كما أشار الموقع إلى أن حفلة غنائية للمغني البريطاني المعروف "ستينغ" ستقام ليلة رأس السنة في دبي.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي على حسابه الرسمي في منصة إكس (تويتر سابقا) فيديو بتعليمات للمواطنين كي يتجنبوا الاختناقات المرورية ليلة رأس السنة.

كذلك لن تلغي أبو ظبي، عاصمة الإمارات، الاحتفالات تضمانا مع غزة، حسب موقع "زوروا أبو ظبي". فقد تم الإعلان عن ثلاثة مواقع لعروض الألعاب النارية في المدينة، وهي كورنيش أبو ظبي، وجزيرتيْ الماريه وياس. وتابع الموقع: "للعام الخامس على التوالي، تستضيف جزيرة الماريه أكبر احتفال في العاصمة أبوظبي بليلة رأس السنة، مع العرض الحي مع النجم الكبير عمرو دياب، وملكة المسرح ميريام فارس، ليشاركوكم الفرحة مع أولى لحظات استقبال العام الجديد."