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شاهد: الفلسطينيون يعتمدون على الحطب للطبخ والتدفئة في ظل الحاجة الماسة للوقود

فلسطيني يحمل حطبا في رفح في قطاع غزة. 2023/12/26
فلسطيني يحمل حطبا في رفح في قطاع غزة. 2023/12/26 Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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شاهد: الفلسطينيون يعتمدون على الحطب للطبخ والتدفئة في ظل الحاجة الماسة للوقود

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فيما يستمر القصف الإسرائيلي على غزة، يُجبر الفلسطينيون على الإخلاء القسري لمنازلهم من شمال القطاع، وباتت تكتظ المناطق الجنوبية للقطاع بالنازحين الذين لم يعد لهم مكان آمن.

وأمام هذا الواقع، تعجز المستشفيات عن استيعاب العدد الكبير من المصابين، كما أصبح الماء والغذاء والمواد الطبية والوقود من الأمور النادر تواجدها في القطاع.

وأمام هذا النقصف في الوقود والغاز، يلجأ سكان القطاع المحاصر إلى الحطب للطبخ والتدفئة مع درجات الحرارة المنخفضة التي تشهدها غزة.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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