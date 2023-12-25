"لا تنسوهم ولا تعتادوا على معاناتهم".. محمد صلاح يوجه رسالة تضامن لغزة بعد تعرضه لانتقادات

بقلم: يورونيوز

وجّه النجم المصري محمد صلاح، الإثنين، رسالة بمناسبة عيد الميلاد أعرب فيها عن تضامنه مع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية، داعياً إلى "عدم نسيان أهالي غزة أو الاعتياد على معاناتهم".

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وعبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال لاعب ليفربول الإنجليزي إن "عيد الميلاد هو الوقت الذي تجتمع فيه العائلات وتحتفل. مع استمرار الحرب الوحشية في الشرق الأوسط، وخاصة الموت والدمار في غزة، نحتفل هذا العام بعيد الميلاد بقلوب مثقلة للغاية ونشارك آلام تلك العائلات التي تشعر بالحزن على فقدان أحبائها. من فضلكم لا تنسوهم ولا تعتادوا على معاناتهم. عيد ميلاد مجيد".

وقد واجه صلاح منذ بداية الحرب على غزة، موجة انتقاد بين مشجّعيه في العالم العربي، حيث اتهم بالصمت حيال ما يشهده القطاع من قتل وتدمير على أيدي الجيش الاسرائيلي، خشية من خسارة شعبيته ومستقبله المهني.

وبعد نحو شهر من الحرب، ظهر في فيديو تحدث فيه عن الحرب بشكل عام دون إدانة واضحة لأي طرف، وقال: "ليس من السهل دائماً الحديث في مثل هذا التوقيت الصعب، حيث يوجد الكثير من العنف. ويجب حماية كافة الأرواح".

والأسبوع الماضي، تجددت الانتقادات لصلاح إثر تداول صور ومقاطع فيديو له أثناء زيارة فريقه لمستشفى أطفال في بريطانيا للاحتفال معهم وإهدائهم هدايا أعياد "الكريسماس"، وهو ما قوبل بردود فعل غاضبة لما اعتبروه "ازدواجية معايير" اللاعب لتعاطفه مع وتجهل أطفال غزة أو إظهار التضامن معهم والحديث عن معاناتهم.

كما نشر أحدهم صورة صلاح في مستشفى أطفال ليفربول وقال بسخرية: ''فخر العرب محمد صلاح يتضامن مع أطفال غزة.. عفواً أطفال لندن''، في حين التمس مشجعوه له الأعذار قائلين إنه لاعب كرة قدم وليس مناضلاً سياسياً.