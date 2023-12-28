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شاهد.. نازح للمرة الثالثة في غزة: أوقفوا هذه الحرب ومعاناة الناس بأي ثمن

نازحون في منطقة المواصي، قطاع غزة.
نازحون في منطقة المواصي، قطاع غزة. Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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يظهر الفيديو نازحيين يقومون بنصب خيم بالقرب من مستشفى شهداء الأقصى، أملا أن تكون المنطقة أكثر أمنا من مدارس الأمم المتحدة المكتظة بالنازحيين.

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نزح آلاف الفلسطينيين من مخيمات مؤقتة للاجئين وسط غزة والتي تم استهدافها بالقصف الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد وزع منشورات الثلاثاء، يأمر فيها السكان بإخلاء منطقة البريج والمناطق المجاورة لها وسط قطاع غزة.

ويقول أسامة الزنط، نازح من مدينة غزة: "ننام في العراء، لا نعرف ماذا نفعل، لا يوجد طعام ولا شراب للأطفال".

ويوضح نازح آخر: "تشردنا من مخيم البريج في المرة الأولى، وقام الجيش بإلقاء منشورات علينا، واتصلوا بنا أكثر من مرة، وتم إجلاؤنا إلى مدارس الأونروا، ولا يعلم معاناتنا إلا الله... "نطلب شيئًا واحدًا، أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا معاناة الناس بأي ثمن.".

وشن الجيش الإسرائيلي قصفا مكثفا في وسط وجنوب القطاع، ما أسفر عن مقتل العشرات.

وارتفعت حصيلة قتلى القصف الاسرائيلي على غزة إلى 21320 شخصا في اليوم الثالث والثمانين للحرب الإسرائيلية على القطاع وفقا لوزارة الصحة.

المصادر الإضافية • أ ب

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