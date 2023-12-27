السلطات المصرية "تمنع" طائرة مساعدات لغزة من الهبوط في العريش بسبب صورة لمهسا أميني

بقلم: يورونيوز

قال الفنان والمخرج الأرجنتيني وقائد طائرة مساعدات إنسانية إن الحكومة المصرية منعت طائرته التي تحمل مساعدات إلى غزة من الهبوط في العريش لأنها تحمل صورة لمهسا أميني.

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تقوم الطائرة عادة برحلات إنسانية حول العالم لدعم جميع أنواع القضايا، لكنها واجهت هذه المرة عقبة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة.

بحسب المخرج الأرجنتيني ومالك منظمة سوليدير الإنسانية إنريك بينيرو، منعت السلطات المصرية طائرة بوينغ 787-8 دريملاينر، التي تستخدم لنقل المساعدات الإنسانية من الهبوط مشترطة إزالة صورة مهسا أميني، الشابة الإيرانية التي توفيت بعد اعتقالها في إيران من قبل شرطة الأخلاق لمخالفتها شروط "اللباس" ولاعب إيراني محكوم بالإعدام من على جسم الطائرة، إضافة إلى جمل وضعها بينيرو، تندد بالمضايقات التي تتعرض لها المرأة.

دعم خاضع للرقابة

وضع قائد الطائرة شعارات "لا يجوز إجبار امرأة على تغطية رأسها"، "لا يجوز قتل امرأة لعدم تغطيتها رأسها"، "لا يجوز شنق رجل لأنه قال هذا".

وفي منشور له على موقع التواصل الاجتماعي X، أكد بينيرو أنه تمت إزالة الصور من على الطائرة، بعد أن رفضت الحكومة المصرية السماح لها بالهبوط في مطار العريش الدولي للمساعدة في الجهود الإنسانية في غزة.

وأوضح بينيرو: "لكي تتمكن سوليدير من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في غزة، كان علينا إزالة صورة مهسا أميني والعبارات من الطائرة، وإلا فإن الحكومة المصرية لن تسمح لنا بالهبوط في العريش".

وأخيراً، تمكنت الطائرة من الهبوط في العريش صباح الخميس، قادمة من مطار مدريد باراخاس (MAD)، مما أتاح لعمال الإغاثة في سوليدير تأمين الدعم الإنساني المستمر للمواطنين الفلسطينيين.