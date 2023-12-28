شاهد: 40 قتيلاًً على الأقل في انفجار شاحنة صهريج في ليبيريا

بقلم: يورونيوز

لقي ما لا يقل عن 40 شخصاً حتفهم في انفجار شاحنة صهريج عقب تعرضها لحادث في وسط ليبيريا، حسبما أعلنت الشرطة الثلاثاء.

اعلان

واندلعت النيران في الصهريج المحمّل بالبنزين بعد سقوطه في حفرة على أحد الطرق في توتوتا، على بعد 130 كيلومتراً من العاصمة منروفيا.

وقال الدكتور فرنسيس كاتي لقناة "سوبر بونغيز تي في" المحلية إنّه من الصعب تحديد عدد الضحايا، لأن بعضهم تحول إلى رماد، لكنه قدّر مقتل أكثر من 40 شخصاً في الحادث.

وأضاف لوكالة فرانس برس "لدينا فريق يتنقل من منزل إلى آخر للتحقق من المفقودين".

وأفادت الشرطة في وقت سابق أن 15 شخصاً قتلوا، وأصيب 30 على الأقل بسبب تجمع مارّة في مكان الحادث.

وقال نائب المفتش العام بالشرطة الوطنية برينس مولباه إن "عدداً كبيراً من الأشخاص أصيبوا بحروق".

وأضاف مالفين ساكور الضابط في الشرطة أنه بعد الحادث شرع بعض السكان المحليين في تعبئة البنزين المتسرب قبل أن ينفجر الصهريج، ما أسفر عن مقتل وإصابة أشخاص.

وأشار إلى أن الشرطة تواصل إحصاء العدد الإجمالي للقتلى والجرحى.

وقال شاهد عيان من توتوتا إنّ "الناس تسلقوا أعلى الشاحنة لجمع البنزين، فيما قام آخرون بطرق الشاحنة بقطع معدنية لثقبها كي يتمكنوا من الحصول على البنزين".

وأضاف أن السائق "طلب منهم عدم التسلق أعلى الصهريج والتوقف عن طرقه، لكن البعض كان يستخدم مفكات براغي لإحداث ثقوب فيه".