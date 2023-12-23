حريق في سفينة "مرتبطة بإسرائيل" ترفع علم ليبيريا قبالة سواحل الهند بعد هجوم بطائرة مسيّرة

بقلم: يورونيوز

تعرّضت سفينة تجارية "مرتبطة بإسرائيل" لهجوم بطائرة مسيّرة في المحيط الهندي السبت ألحق بها أضرارا من دون أن يتسبب بسقوط ضحايا، وفق ما أفادت وكالتان بحريتان.

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وأكدت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن الهجوم أدى الى اندلاع حريق على متن السفينة، بينما أشارت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إلى أن السفينة ترفع علم ليبيريا لكنها "مرتبطة بإسرائيل".

UKMTO WARNING 018/DEC/2023



ATTACK – INCIDENT 018 UPDATE 01



UKMTO have received a report of an attack by Uncrewed Aerial System (UAS) on a vessel causing an explosion and fire. https://t.co/qFzIsjDvnj#MaritimeSecurity#marsecpic.twitter.com/gBARms8K9T — United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) December 23, 2023

وأضافت أمبري أنه تم إخماد الحريق الذي اندلع في ناقلة المنتجات الكيميائية التي ترفع العلم الليبيري دون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم في الحادث الذي وقع على بعد 200 كيلومتر جنوب غرب فيرافال في الهند.

وقالت أمبري: "تم الإبلاغ أيضاً عن بعض الأضرار الهيكلية وتم سحب بعض المياه على متن السفينة. وكانت السفينة تابعة لإسرائيل. و كان آخر اتصال للسفينة بالمملكة العربية السعودية أثناء اتجاهها إلى الهند في ذلك الوقت".

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن هذا الهجوم.

ويأتي الحادث عقب عدة هجمات شنتها جماعة الحوثي اليمنية ضد سفن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر إبان الحرب الإسرائيلية في غزة.

ويؤكد الحوثيون أن هجماتهم التي تطال سفنا يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو تبحر من موانئها أو إليها، تأتي "نصرة للشعب الفلسطيني" وحذّروا من أنهم سيواصلون هجماتهم حتى إدخال ما يحتاجه سكان قطاع غزة من ماء ودواء.

وتتهم الولايات المتحدة إيران الداعمة للحوثيين بتزويد الجماعة اليمنية بأسلحة لاستخدامها في الهجمات على أهداف في البحر الأحمر.

وفي الشهر الماضي، تعرضت سفينة تجارية إسرائيلية لأضرار اثر هجوم بمسيرة يشتبه في أن الحرس الثوري الإيراني نفذه في المحيط الهندي، وفق ما أفاد مسؤول عسكري أمريكي.

ودفعت هجمات الحوثيين كبرى شركات الشحن إلى تفادي مرور سفنها عبر البحر الأحمر، وتغيير مسارها نحو الطرف الجنوبي من إفريقيا، على الرغم من ارتفاع التكاليف.

وشن الحوثيون الذين يسيطرون على مناطق شاسعة في اليمن بينها العاصمة صنعاء، أكثر من 100 هجوم بمسيرات وبصواريخ بالستية استهدفت 10 سفن تجارية على ارتباط بأكثر من 35 دولة مختلفة، بحسب البنتاغون.

ومع تعطل حركة الملاحة التجارية في البحر الأحمر، أعلنت الولايات المتحدة تشكيل قوة بحرية متعددة الجنسيات تضم أكثر من 20 دولة لحماية السفن.