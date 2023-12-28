الرئيس المكسيكي يشيد بالتوصل إلى "اتفاقات هامة" مع الولايات المتحدة حول الهجرة

بقلم: يورونيوز

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الأربعاء التوصل إلى "اتفاقات هامة" بشأن الهجرة وقضايا أخرى عقب إجرائه محادثات رفيعة المستوى مع مسؤولين أميركيين.

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وأشاد لوبيز أوبرادور بنتائج محادثاته مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس في مكسيكو سيتي بهدف "التصدي المباشر لقضايا التعاون الاقتصادي والأمن والهجرة".

وكتب لوبيز أوبرادور على منصة اكس "تم التوصل إلى اتفاقات هامة لصالح شعبينا"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

أضاف "الآن وأكثر من أي وقت مضى، سياسة حسن الجوار أمر ضروري".

وسلطت زيارة بلينكن ومايوركاس للمكسيك بعد عيد الميلاد على الاهتمام الذي يوليه الرئيس الأميركي جو بايدن من أجل إيجاد حلول لمكافحة تزايد الهجرة.

ويضغط الجمهوريون في الكونغرس على البيت الأبيض لاتخاذ موقف متشدد من الهجرة كشرط لتمريرهم مشاريع قوانين لدعم أوكرانيا تُمثّل أولوية لإدارة بايدن.

وأبلغت شرطة الحدود الأميركية في الأسابيع الأخيرة عن عبور قرابة 10 آلاف مهاجر يوميا.

وشهدت الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر 2022 وأيلول/سبتمبر 2023 رقما قياسيا حيث سجلت دوريات الحدود الأميركية 2,4 مليون حالة اعتراض لمهاجرين، بما في ذلك عند معابر الدخول الرسمية على طول الحدود الجنوبية.