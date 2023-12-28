إصابة شخصين بجروح جراء انفجار لغم بسفينة تجارية متجهة الى أوكرانيا في البحر الأسود (حرس الحدود)

بقلم: يورونيوز

أصيب شخصان بجروح جراء انفجار لغم بسفينة تجارية ترفع علم بنما كانت متجهة إلى ميناء أوكراني لتحميل الحبوب، على ما أعلن حرس الحدود الأوكراني الخميس.

اعلان

وقال جهاز حرس الحدود في بيان "انفجر لغم بحري للعدو (الروسي) بسفينة مدنية ترفع علم بنما في البحر الأسود. كانت سفينة الشحن متجهة إلى ميناء على نهر الدانوب لتحميل الحبوب".

وأوضح أن السفينة فقدت قوة الدفع واندلع حريق بعد الاصطدام باللغم. وأُرسلت زوارق جرّ إلى السفينة لمرافقتها إلى الميناء.

وأضاف أن "اثنين من البحارة أصيبا بجروح وعولج أحدهما في الموقع فيما نُقل الآخر إلى أقرب مستشفى لإجراء المزيد من الفحوص وحالته مرضية".

تمكنت أوكرانيا من تصدير حبوبها عبر البحر الأسود لعام تقريبا بموجب اتفاق مع روسيا أنهت موسكو العمل به في تموز/يوليو منددة بالعقوبات الغربية التي استهدفت مبيعاتها من المنتجات الزراعية.

وواصلت السلطات الأوكرانية تصدير منتجاتها من خلال إنشاء ممر بحري، وإن بمستويات أقل مما ينص عليه الاتفاق.

وقصفت روسيا بشكل متكرر بنى تحتية للموانئ الأوكرانية في الجنوب وعلى نهر الدانوب، وهو ممر تجاري آخر للمنتجات الزراعية الأوكرانية، في الأشهر الأخيرة.