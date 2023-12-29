شاهد: الجيش الإسرائيلي يهاجم خربة خزاعة نقطة انطلاق حماس في7 أكتوبر

بقلم: يورونيوز

نشر الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مقطع فيديو زعم أنها عملية دخول قواته إلى خربة خزاعة بقطاع غزة.

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وقال الجيش الإسرائيلي إنّ هذه هي "المنطقة التي انطلق منها إرهابيو حماس لارتكاب المجزرة واختطاف المدنيين في كيبوتس نيرعوز في 7 أكتوبر".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه "تم بالفعل تحديد موقع العشرات من ممرات الأنفاق، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأسلحة، بما في ذلك بنادق AK-47 وقنابل يدوية وألغام وقاذفات وقذائف هاون".

وتواصل إسرائيل هجومها البري متجاهلة الدعوات الدولية المستمرة لوقف إطلاق النار. وأسفرت الحرب في غزة إلى نزوح نحو 85% من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وإلى مقتل أكثر من 21300 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.

وأثارت الحرب في القطاع أزمة إنسانية تركت ربع سكان غزة يتضورون جوعاً.