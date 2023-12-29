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شاهد: الجيش الإسرائيلي يهاجم خربة خزاعة نقطة انطلاق حماس في7 أكتوبر

جنود إسرائيليون يتخذون مواقعهم قرب حدود قطاع غزة
جنود إسرائيليون يتخذون مواقعهم قرب حدود قطاع غزة Copyright Ariel Schalit/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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نشر الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مقطع فيديو زعم أنها عملية دخول قواته إلى خربة خزاعة بقطاع غزة.

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وقال الجيش الإسرائيلي إنّ هذه هي "المنطقة التي انطلق منها إرهابيو حماس لارتكاب المجزرة واختطاف المدنيين في كيبوتس نيرعوز في 7 أكتوبر".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه "تم بالفعل تحديد موقع العشرات من ممرات الأنفاق، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأسلحة، بما في ذلك بنادق AK-47 وقنابل يدوية وألغام وقاذفات وقذائف هاون".

وتواصل إسرائيل هجومها البري متجاهلة الدعوات الدولية المستمرة لوقف إطلاق النار. وأسفرت الحرب في غزة إلى نزوح نحو 85% من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وإلى مقتل أكثر من 21300 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.

 وأثارت الحرب في القطاع أزمة إنسانية تركت ربع سكان غزة يتضورون جوعاً.

المصادر الإضافية • أ ب

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